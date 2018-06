PSOE-A exige a UE cambios en las políticas migratorias, actuar en los países en origen y recursos a la frontera sur

13/06/2018 - 14:25

El PSOE-A ha exigido a la Unión Europea que cambie "radicalmente" sus políticas migratorias, así como que actué en los países de origen para evitar las razones que provocan el éxodo de personas y también que aporte recursos a los países principalmente afectados de la frontera sur.

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha señalado la necesidad de que, para hacer frente al drama de la inmigración, Europa "tenga claro un proyecto de construcción europea que garantice la protección de los intereses de los ciudadanos europeos pero también mediante una correcta gestión de los flujos migratorios que le permita seguir siendo una referencia de democracia y preservación de los derechos humanos".

Así, ha apostado por una Europa acogedora "pero con capacidad de regular los flujos migratorios apostando fundamentalmente por la cooperación en origen para incentivar el desarrollo de los territorios de origen, el sur de la cuenca mediterránea, y garantizar una política de toda la UE que no sea una política sectorial".

De este modo, Mario Jiménez ha aplaudido la iniciativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de acoger a las personas que viajan en el 'Aquarius', medida que ve "muy acertada" y que "busca denunciar la situación que había generado el neofascismo italiano con las actitudes xenófobas del ministro del Interior".

"La gestión del Aquarius va a tener una respuesta de solidaridad de toda España, pero la realidad de la inmigración en la frontera sur del mediterráneo es muy compleja", ha sostenido el socialista antes de apuntar que esta realidad la sufre en primera persona Andalucía, "que ha recibido tantos inmigrantes en una semana como los que vienen en ese barco".

Así, el portavoz del PSOE-A ha defendido que el problema de la inmigración tiene que tener una respuesta "que no puede ser ni el populista xenófoba ni una respuesta demagoga".

Entretanto, ha recordado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha reclamado en muchas ocasiones a las autoridades europeas una respuesta contundente "en términos de recursos, de dinero, de actuación en los países de origen" porque "lo que hoy se ha convertido en noticia es el día a día en muchos puertos andaluces".

Mario Jiménez ha considerado que el gesto de Sánchez debe servir para llamar la atención de Europa porque aunque ahora "en el Gobierno de España habrá otras políticas migratorias que no intenten tapar la realidad y dar la espalda como hacía el PP", esa nueva política de España en materia migratoria "no será exitosa si no cambia radicalmente la política europea".

Con todo, ha defendido que la UE debe garantizar los recursos a la zona fronteriza, los medios técnicos, humanos y materiales para poder afrontar esta situación, y una política de toda la UE "que garantice las actuaciones en los países de origen para evitar las razones que provocan este éxodo".