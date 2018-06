Comienza en Corts la tramitación para modificar la ley de expresidentes de la Generalitat

El pleno de les Corts ha aprobado por unanimidad tramitar una propuesta de Podemos para modificar la ley del estatuto de los expresidentes de la Generalitat Valenciana con el objetivo de que dejen de ser miembros natos del Consell Jurídic Consultiu (CJC) , recortar privilegios y arbitrar mecanismos de retirada de derechos y recursos en caso de condena por un delito contra la administración pública.

En concreto, en la propuesta de Podem se apunta a que los exjefes del Consell serán miembros natos únicamente del Consejo Económico y Social de la Comunitat por un periodo máximo de cinco años, condición que será incompatible con el ejercicio de cualquier lugar de responsabilidad ejecutiva en las administraciones públicas y cuando se den los supuestos de incompatibilidad legalmente establecidos.

Asimismo, apunta que un tercio del número total de diputados, pertenecientes como mínimo a dos grupos parlamentarios diferentes, podrán proponer la revocación del tratamiento y los medios cuando un expresidentes sea condenado por sentencia firma por un delito contra la administración pública antes, durante o después de su mandato. La revocación deberá ser aprobada por la mayoría reforzada de das tercios de votos favorables de la cámara.

Durante la defensa de la iniciativa, la portavoz adjunta de la formación 'morada' Fabiola Meco ha defendido la necesidad de la "transparencia" en la utilización de los recursos públicos mediante la rendición anual de cuentas, al tiempo que ha indicado que la revocación de un expresidente es un mecanismos para "defender la dignidad e integridad de las instituciones", después de que 3 de 4 presidentes de la Generalitat del PP acabaran procesados por delitos contra la administración pública".

Meco ha remarcado que tras las sentencias firmes, en un Estado de Derecho "no caben honores ni placas ni privilegios" y ha cifrado en más de 1 millón de euros el coste para los valencianos de las oficinas de que disponen los expresidentes Francisco Camps, Alberto Fabra y la que utilizó en su día José Luís Olivas y ha remarcado que en otras CCAA "no se ha privilegiado" a sus exgobernantes.

"¿Por qué aquí tenemos que seguir pagando oficinas opacas?", se ha preguntado para subrayar que con esta propuesta se defiende "la transparencia, la rendición de cuentas y que se justifique cada euro público que reciben".

Desde Compromís, Mireia Mollà ha considerado que "la única razón objetiva" para que vayan al CJC es porque "tienen un sueldo asegurado", por lo que ha abogado por reflexionar sobre el papel que los expresidentes pueden desarrollar que, a juicio de la formación, debe ser el CES. Por tanto, ha subrayado que la coalición "no apoyará ninguna tramitación de una ley que vuelva a incluir a los expresidentes en el CJC".

Asimismo, ha considerado "razonable" que durante la tramitación parlamentaria se aborde el porcentaje que pueden percibir de sueldo durante un tiempo determinado dado el régimen de incompatibilidades al que están sometidos tras su actividad en el ejecutivo.

Por su parte, el síndic del PSPV, Manolo Mata, ha admitido que este era uno de los debates "más incómodos" y ha subrayado que una persona es presidente de la Generalitat porque "la democracia valenciana lo quiere" y ha destacado que se trata de "una de las profesiones más sacrificada y nobles que hay" por la "entrega y dedicación" por lo que ha defendido que puedan seguir aportando a la Comunitat en instituciones como el CJC.

A su juicio, la ley no se puede hacer "para personas concretas porque siempre es un desastre", al tiempo que ha subrayado que el derecho "no es venganza ni castigo, sino una luz que alumbra el camino" y ha criticado que con esta propuesta de Podem no se podrían retirar los honores a un 'expresident' condenado por asesinato o pedofilia ni tampoco revocar a los tres exjefes del Consell del PP.

PP: "HACEN TRAMPAS"

Por su parte, Alfredo Castelló (PP) ha acusado a la diputada de Podem de "hacer trampas, decir cosas falsas y actuar de forma trilera" ya que la propuesta de la formación 'morada' no tienen carácter retroactivo y, por tanto, no afectaría a Francisco Camps, o Eduardo Zaplana. "Esto es engañar a la gente", ha subrayado, para espetar que la formación "nace para subvertir el régimen 78 y cambiar los parámetros de la democracia".

Asimismo, ha considerado que la ley "engaña en su exposición y es demagógica y sectaria y está basada en el odio". "Todo muy de Podemos, nada nuevo bajo el sol", ha apostillado para señalar que lo que han costado los expresidentes a cada valenciano han sido "12 céntimos durante 20 años", una cantidad que "no parece muy excesiva", ha ironizado.

Por su parte, el diputado de Cs Emigdio Tormo ha señalado que su formación aboga por mantener el tratamiento honorífico a los exjefes del Consell y que tengan un porcentaje respecto de su sueldo durante unos años concretos tras el ejercicio de su actividad porque "tampoco se puede condenar a la indigencia a quienes ostentaron la máxima responsabilidad" en la Comunitat.

A su juicio, son personas que puedan aportar conocimiento y contactos pero "hay que saber cómo los utilizamos para que no sean jarrones chinos" y, en este sentido, no cree que deban estar ni en el CJC ni en el Comité Económico y Social que deben estar formados por expertos.