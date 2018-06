El Rey se reúne con el Colegio de Abogados de Pamplona con motivo de su segundo centenario

13/06/2018 - 14:53

Felipe VI abandona Baluarte entre aplausos y gritos de apoyo de medio centenar de personas congregadas en la puerta

PAMPLONA, 13 (EUROPA PRESS)

El Rey Felipe VI ha ofrecido este miércoles una audiencia a la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Abogados de Pamplona (MICAP) con motivo del segundo centenario desde su fundación, en la que el monarca se ha mostrado "absolutamente cercano y conocedor de la realidad" de Navarra.

La audiencia ha tenido lugar en la Sala Luneta del Auditorio y Palacio de Congresos Baluarte, en el que previamente el monarca ha presidido el acto de inauguración del V Congreso Internacional de Arquitectura, al que también ha asistido el ministro de Fomento, José Luis Ábalos; la presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos; o la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

Felipe VI ha abandonado Baluarte minutos antes de las 14 horas donde le esperaban medio centenar de personas que le han despedido con aplausos, vivas al Rey y dándole las gracias por visitar Navarra. A la tarde, está previsto que el monarca visite las instalaciones de la empresa MTorres, en la localidad de Torres de Elorz, a unos diez kilómetros de la capital navarra.

En el encuentro con el Colegio Oficial de Abogados de Pamplona, la decana, Blanca Ramos, ha invitado al Rey a acudir a los actos que conmemoración del bicentenario de la constitución del colegio que van a tener lugar el próximo 12 de septiembre y también le han transmitido su "orgullo" por cumplir 200 años "al pie de cañón".

El monarca les ha transmitido que estaba "encantado" de recibir la invitación, pero que no podía confirmar su presencia, ha comentado a los periodistas la decana del MICAP, al término de la audiencia.

Además, en el encuentro han entregado al Rey una reproducción del Monumento a los Fueros, "una herramienta útil, la máxima que tenemos los abogados de Navarra, un símbolo de la sumisión del poder a la ley", ha destacado Ramos, que también ha hecho entrega al monarca de un pañuelo con el logo del MICAP, que "nos vincula con la ciudad", además de un libro con la historia del Colegio.

En cuanto a los retos de futuro del Colegio de Abogados de Pamplona, la decana ha resaltado que el objetivo es "seguir avanzando, seguir mostrando buena salud, seguir defendiendo los intereses de los abogados y seguir defendiendo los intereses de la ciudadanía", un mensaje que han trasladado al Rey.

"Hemos intentando ponerle de manifiesto que para nosotros lo más importante es esa vocación de prestar servicio y de colaborar en la administración de justicia. Nuestro objetivo es el objetivo general de la Justicia", ha enfatizado.

Según ha indicado la decana, el Rey conocía "perfectamente" la realidad del Colegio de Abogados de Pamplona y las actividades que han venido realizando este año. Y ha destacado que el monarca "se ha mostrado absolutamente cercano a la realidad y conocedor de la realidad de Navarra y española". "Nos ha sorprendido por su cercanía, ha sido una visita muy agradable", ha aseverado.

Por otro lado, preguntada por la sentencia del caso Nóos y la condena a Iñaki Urdangarín, Blanca Ramos ha afirmado que no puede valorarla porque no ha tenido tiempo de leer el fallo del Tribunal Supremo y, además, ha remarcado que "hacer una valoración sobre sentencias es tremendamente complicado porque el que la valora no ha estado presente en las pruebas y no las conoce". "Casi es temerario", ha comentado.

En cualquier caso, ha destacado que es "muy importante" para un abogado o para cualquier ciudadano tener presente que la ley "siempre tiene que estar por encima del poder".