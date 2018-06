Madrid. ciudadanos reprocha a carmena que solo dé vivienda a los inmigrantes del 'aquarius'

13/06/2018 - 14:19

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, criticó este miércoles que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ofrezca 20 viviendas para los inmigrantes del barco 'Aquarius' cuando hace un año dijo "que no había ni una sola vivienda en la capital" para refugiados.

Villacís indicó, en una entrevista con Servimedia, que "es curioso" que ahora la alcaldesa madrileña ofrezca viviendas a los ocupantes del 'Aquiarius' cuando hace un año respondió que no había para 80 refugiados que dormían en el parque de la M-30. Según esta edil, a estos inmigrantes "no se les dio una vivienda" pese a su situación.

La portavoz de la formación naranja añadió que a estos refugiados, a los que ella visitó, el Consistorio les llegó a ofrecer un prefabricado en Vallecas en pleno verano, tras lo cual "se les tuvo que mandar a Guadalajara" por falta de recursos.

Por ello, afirmó que le parece sorprendente que, de repente, los inmigrantes del 'Aquarius' "se hagan con estas 20 viviendas que no sabíamos dónde estaban". "Me parece sorprendente porque yo estoy en la Comisión de Empleo, Equidad y Derechos Sociales y se nos ha dicho que no queda ni una sola vivienda", remarcó Villacís.

Además, recordó que hay más de 20.000 familias en la lista de espera de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, donde casi 10.000 son "altamente vulnerables". Por eso, "me siento sorprendida y engañada por este equipo de Gobierno, que no sabe ni lo que tiene".

MENOS ESCULTURAS, MÁS VIVIENDAS

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid criticó, además, la idea de Carmena de gastarse 300.000 euros en una estatua para los refugiados. Ante esta idea, Villacís se preguntó si no sería mejor que ese dinero se gastase en los refugiados en vez de en una estatua.

Para la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento madrileño, "es una muestra para que nos demos cuenta de que este Gobierno es para imágenes y titulares, pero luego no hay nada, es humo".

Pese a las críticas al ejecutivo de Carmena, comentó que "no se puede no empatizar con las personas que están en ese barco, porque son personas que pelean por su supervivencia".

Por ello, pidió que no se transmita en Europa el mensaje de que "quien se niega gana, como en el caso de Italia". "Más que tratarse con excepciones y con un presidente o un alcalde que levante la mano, esto es un tema que debería tratarse en la UE, porque es una cuestión estratégica suya", concluyó Villacís.

