PP exige a Gobierno y Junta actuar contra el "injusto aumento" de los aranceles a la aceituna negra

13/06/2018 - 14:56

El PP de Sevilla ha exigido a los gobiernos socialistas de España y Andalucía que actúe y ponga en marcha iniciativas contra la decisión del Gobierno de Estados Unidos de incrementar "en un 60 por ciento más los aranceles a la aceituna negra, lo que pone en riesgo a un sector muy importante en la provincia de Sevilla y, con ello, muchos empleos".

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, la presidenta del PP de Sevilla ha destacado que los gobiernos de los socialistas Pedro Sánchez y Susana Díaz "no pueden dejar pasar sin más una medida que supone que Estados Unidos no sólo no va a reducir los aranceles previstos, del 21,60 por ciento, sino que esos aranceles se van a incrementar sustancialmente y van a llegar hasta casi un 35 por ciento, lo que prácticamente imposibilita la presencia de la aceituna negra en el mercado norteamericano".

"Tanto el Gobierno español como la Junta de Andalucía tienen que tomar la iniciativa y forzar a la Unión Europea a que tome medidas que consigan revertir esta situación o al menos reduzca los efectos que va a tener en el campo andaluz", afirma.

La dirigente popular ha recordado "la enorme importancia" que la aceituna negra tiene en la economía sevillana puesto de que de las 596.000 toneladas que se producen de esta variedad en España, 330.000 salen de Sevilla, más del 55 por ciento, "lo que hace que el sector genere cada año miles de jornales".

"El Gobierno de Mariano Rajoy luchó intensamente por conseguir frenar ese incremento de los aranceles, ahora le toca el turno a Pedro Sánchez de hacer lo que corresponde: defender los intereses de nuestros agricultores y trabajadores del campo", concluye.