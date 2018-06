Abel Caballero ve el "orgullo" y el sentimiento de "gran ciudad" como los mayores "logros" en su balance

13/06/2018 - 15:06

Proclama que la ciudad es "imparable" pese a las "zancadillas" de la Xunta

VIGO, 13 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha hecho este miércoles balance de sus 11 años al frente del gobierno municipal, en un acto en el que, tras repasar todas las actuaciones llevadas a cabo desde 2007 y criticar duramente a la Xunta, ha concluido que el "el logro más importante" ha sido que la urbe olívica se siente "por primera vez en su historia una gran ciudad", y sus vecinos sienten "orgullo, identidad y raíces".

Así lo ha manifestado el regidor, en un acto celebrado en el auditorio municipal de Praza do Rei, en el que ha estado rodeado por los 16 concejales que le acompañan en el gobierno, además de representantes de asociaciones vecinales, culturales, colectivos sociales, deportivos, etc.

Sin espacio para la autocrítica, Caballero ha desgranado, durante algo más una hora, las principales actuaciones de su gobierno en los últimos años, empezando por la "transformación física" de Vigo: más de 900 calles "humanizadas", de las que 150 se han cambiado en los últimos tres años.

El alcalde también ha puesto en valor la instalación de 170 parques infantiles nuevos o renovados, 6.000 nuevos árboles en el casco urbano, más de 5.000 bancos para que los vecinos puedan sentarse y "disfrutar" en las calles, 12 millones de euros destinados a subvencionar tarjetas de bus urbano, nuevos pabellones y pistas deportivas, acciones de promoción turística y del comercio, becas de inglés y ayudas para comedor y libros, cheques sociales para familias (para gastos de vivienda, alimentación o suministros energéticos), escuelas infantiles, o dotaciones culturales.

En su repaso, Caballero ha hecho énfasis en actuaciones como la reforma de Balaídos, "uno de los campos de fútbol más importantes del mundo"; la nueva depuradora, "que pagan el Ayuntamiento y la UE", porque la Xunta recuperará lo invertido y "sacará un beneficio de 25,6 millones" (por la repercusión en el canon de saneamiento); el carril bici entre Teis y Samil; las actuaciones del 'Vigo Vertical'; o los 50 millones que, ha asegurado, su gobierno destina a políticas sociales.

CRÍTICAS A LA XUNTA

Las críticas a la Xunta han estado presentes durante toda la intervención del alcalde, quien no ha dejado pasar la oportunidad de dejar en evidencia la mala gestión o los "problemas" que la administración autonómica pretende poner en el camino de Vigo.

Así, Abel Caballero ha recordado que es el Ayuntamiento el que actúa para mejorar las instalaciones de los colegios, aunque sea competencia de la Xunta; ha criticado la falta de apoyo del gobierno de Feijóo al museo MARCO; ha incidido en que la Xunta está "obstaculizando" la construcción de un pabellón en Matamá, y pone la "zancadilla" a otros proyectos, como la peatonalización de Porta do Sol o la reforma de Gran Vía.

"Feijóo dirá lo que quiera, pero esto se va a hacer. Tienen pánico de que esté acabado antes de las municipales", ha aseverado, y ha avanzado que se instalará "otra rampa" mecánica desde Plaa de América a Plaza de España.

En la misma línea, el alcalde ha afirmado que Vigo no tiene ahora en vigor el Plan General de 2008 "porque Feijóo no quiso", ya que el Ayuntamiento propuso la llamada 'solución Parejo' y "la Xunta dijo que no, porque quería hacer política". También ha recalcado que el gobierno gallego "hizo una ley contra Vigo para que los vigueses pagaran el transporte de la gente de fuera" y que "paralizó el Área Metropolitana".

Finalmente, Caballero ha recordado que, a lo largo de los últimos años, los vigueses también tuvieron que salir a la calle a "defender" su ciudad. Así, en su balance se ha referido a las movilizaciones contra la fusión de las cajas de ahorro, en apoyo del aeropuerto "que Feijóo quiso cerrar", en defensa del naval, de la sanidad pública, o en defensa del AVE a Madrid por Cerdedo. "Y ahora, con el nuevo gobierno, vuelvo a comprometer el AVE", ha añadido.

"Todos juntos somos imparables", ha concluido el alcalde, quien ha agradecido el trabajo de su "gran equipo" de gobierno, y ha puesto en valor el hecho de que, gracias al apoyo ciudadano, Vigo "también gobierna en la Diputación".