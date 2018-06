Huerta. la ministra de trabajo descarta fraude fiscal por parte de huerta

13/06/2018 - 14:58

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, apuntó este miércoles que el titular de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, "cumplió con sus obligaciones fiscales" y "está al corriente de pago".

Así se expresó en una rueda que ofreció en el Palacio de la Moncloa al término de una reunión del presidente del Gobierno, con los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y los de la patronal, Juan Rosell (CEOE) y Antonio Garamendi (Cepyme).

Se le preguntó a Valerio si Huerta está legitimado para seguir en el Ejecutivo después de que El Confidencia publicara una información en la que afirma que defraudó a Hacienda 218.322 euros a través de una sociedad limitada entre 2006 y 2008.

"El caso del ministro se resolvió ya hace muchos años, no conozco en profundidad el asunto, pero esto de fraude fiscal no me suena en absoluto", expresó. Así, remarcó que él "cumplió con sus obligaciones fiscales" y recordó que el artículo 24 de la Constitución versa sobre la tutela judicial efectiva y recoge que "si una persona no está de acuerdo con una determinada sanción, es legítimo que la pueda recurrir". "Aquello se resolvió, él pagó, está al corriente de pago y no tengo nada más que decir", concluyó la ministra.

Por último, Valerio quiso apuntar que Huertas es una "persona trabajadora que ha demostrado a lo largo de su vida esas capacidades".

(SERVIMEDIA)

13-JUN-18

MML/BPP/MMR/gja