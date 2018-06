Sustitución.- PP-A pide al Gobierno central que aporte la arena "ya" en las playas porque "lo tiene todo hecho"

13/06/2018 - 15:30

((((Rogamos a nuestros abonados que sustituyan el teletipo debido a un fallo en el titular y en el primer párrafo))))

MATALASCAÑAS (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP andaluz, Loles López, ha pedido este miércoles al nuevo Gobierno, presidido por Pedro Sánchez, que "empiece de inmediato" con el aporte de arena a las playas onubenses porque "quedan 15 días para que comience el verano, es el pan de muchos onubenses y de muchos autónomos" y, además, ha añadido, "lo tiene todo hecho".

En declaraciones a los periodistas en Matalascañas, en Almonte (Huelva), López ha recordado que tras la visita a la costa onubense por parte del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el pasado mes de marzo para comprobar los daños del temporal, "la única administración que ha apostado por las playas ha sido el Gobierno central al destinar a su reparación diez millones de euros, de los cuales 2,1 se invertirán en Matalascañas".

Al respecto, ha asegurado que el Gobierno le pidió a la Junta que "facilitara cinco puntos para la extracción de arena y tras sortear muchas zancadillas y conceder solo dos puntos, no había arena suficiente ni con la calidad adecuada".

"Al final, los máximos perjudicados son los onubenses, el turismo y el empleo, por lo que el Gobierno ha sorteado estas zacandillas y con sus propios medios ha recurrido a tres puntos más de extracción, dos de ellos en altamar", ha asegurado López.

Sin embargo, según ha remarcado la popular, "Susana Díaz dijo que trabajaría también para reponer los daños causados pero no ha puesto ni un céntimo para las playas de Huelva y, además, hace años que no les da dinero a los ayuntamientos para el mobiliario urbano, que le corresponde a la Junta y que no cumple", así que ha insistido en que "con los daños del temporal vino únicamente a hacerse la foto".

"Quedan 15 días para el verano, estamos hablando del pan de muchos onubenses, de autónomos y del turismo de Huelva, que es una de sus riquezas económicas, y requerimos ya el aporte de arena, el Gobierno lo ha dejado todo hecho", ha insistido López, y "está terminando los trabajos de reparación, ha sorteado los obstáculos y ha puesto encima de la mesa diez millones de euros".

Del mismo modo, ha añadido que es "sorprendente" que tras el cambio de Gobierno la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa; el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, y el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, los tres dirigentes socialistas, "no pidan más dinero y no hablen más de las playas", así como que desde el Ministerio "nadie haya venido".

"Ahora ya no les interesa las playas pero a los onubenses sí", ha concluido López, por lo que ha insistido en la emergencia para el aporte de arena porque "tienen el dinero y el trabajo hecho por parte del Gobierno central de Rajoy".