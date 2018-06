Sánchez, tranquilo tras las explicaciones de huerta, no se ha planteado cesarlo como ministro

13/06/2018 - 15:20

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está tranquilo con las explicaciones que le ha dado el ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, sobre su situación fiscal, y no se ha planteado su cese.

Fuentes de Moncloa indicaron que tras conocer la información de El Confidencial, se produjo una comunicación entre el jefe del Ejecutivo y el ministro de Cultura en el que el segundo le trasladó la situación y que está al corriente con la Hacienda pública. Ambos, tanto el presidente como el titular de Cultura, están tranquilos, al tiempo que destacan estas fuentes el temple de Sánchez.

Desde el Ejecutivo entienden el ruido mediático de esta situación y remarcan que no se trata de una condena sino que el Huertas asumió que tenía que pagar una detinada cantidad al fisco tras un cambio legislativo pero, al no estar de acuerdo con la interpretación, presentó el recurso que finalmente no ha ganado y que le lleva incluso a abonar las costas.

Pese a la situación que ha despertado este caso, desde Moncloa indican que el listón que el propio Gobierno se había marcado es muy alto y que así sigue porque no hay caso, ya que se trata de una cuestión solventada, aunque en política no está cerrado nada nunca, que le ocurrió al ciudadano Màxim y no al hoy titular de Cultura.

