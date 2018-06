Podemos acusa a Susana Díaz de no impulsar la oficina anticorrupción y de no preocuparse de la "mala gestión"

13/06/2018 - 15:38

El coordinador del grupo parlamentario Podemos Andalucía, David Moscoso, ha lamentado este miércoles que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no ponga en marcha la oficina anticorrupción, una iniciativa de su grupo que "no verá la luz", con lo que demuestra que "no tiene la más mínima preocupación" por el "descontrol y la mala gestión" que se haya dado en la comunidad.

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

En una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, Moscoso ha lamentado que en esta legislatura no vaya a tener cabida la oficina anticorrupción, algo que es "inquietante" puesto que Podemos "ha puesto de manifiesto en muchas ocasiones su preocupación por el saqueo sistemático" a la que ha estado, según ha dicho, "sometida" la administración andaluza "a través de casos como los ERE, las ayudas a la formación, el cártel del fuego o la Fundación Guadalquivir".

"Díaz parece que no tiene la más mínima preocupación por el descontrol, la mala gestión y la corrupción en Andalucía, no sabemos si por los lazos que algunos de esos casos tienen con su partido", ha dicho Moscoso, quien ha subrayado que el compromiso de Díaz con la lucha contra la corrupción es "prácticamente nula" porque "no ha llevado a cabo ningún tipo de iniciativa que garantice el uso correcto del dinero de los ciudadanos".

"MALA GESTIÓN CONTINUA" DE CETURSA

Por otro lado, el parlamentario de Podemos ha resaltado la "mala gestión continua" de Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada. Según ha argumentado, los datos de la Cámara de Cuentas en torno a esta empresa "no permiten hablar nada positivo de su gestión" sino que hablan de que esta "va a peor".

Así, ha explicado que un informe emitido por dicha Cámara en el año 2003 resume que en Cetursa se estaban produciendo "incumplimiento de las retribuciones pactadas en el convenio colectivo, de las condiciones de trabajo de las plantillas y que había una falta de publicación y concurrencia en la contratación del empleo público sumado a que se dieron dudas en los registros contables". "Esto parece increíble cuando es una empresa que gestiona 30 millones al año", ha añadido.

Seguido de esto, según ha continuado, la Cámara de Cuentas emitió otro informe en el año 2015 donde se "repetían" las mismas consideraciones e incluso algunas "iban a peor" porque, en ese año, se detectó que "no se informaba de las cuentas anuales" y se procedió a la modificación de la estructura directiva de Cetursa "sin las autorizaciones de los mandos de la administración". Además la contratación pública seguía sin los procesos selectivos "pertinentes" en pro de la transparencia.

"No se sostiene que una empresa que es solvente y que, según su dirección, funciona bien haya tenido once convocatorias de huelga en los últimos siete años o se hayan interpuesto contra ella más de cien denuncias", ha destacado Moscoso, al tiempo que ha anunciado que en la próxima Comisión de Turismo y Deporte del Parlamento, que se celebra este jueves, se incluirá en el orden del día una Proposición No de Ley de Podemos para "mejorar" el funcionamiento y la "transparencia" de Cetursa.