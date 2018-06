La exparlamentaria europea Edité Estrela agradece a Pedro Sánchez que permita que el buque Aquarius atraque en Valencia

13/06/2018 - 15:59

La presidenta del Comité Europeo de las Regiones y exparlamentaria europea Edité Estrela, ha agradecido al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que haya permitido que el buque Aquarius atraque en el Puerto de Valencia, una actitud que "contrasta con la actitud del Gobierno de Italia".

BILBAO, 13 (EUROPA PRESS)

Edité Estrela ha realizado esas manifestaciones en Bilbao donde ha participado en la Conferencia de Municipios y Regiones Europeas sobre Igualdad Diversidad e Inclusión celebrada en Bilbao. Estrela ha participado en una mesa redonda, en la que también ha hablado en torno a los refugiados el jefe del Departamento de Promoción de los Derechos Fundamentales de la UE, Friso Roscam.

En esta mesa redonda, también han tomado parte el jefe del Departamento de Promoción de los Derechos Fundamentales de la UE, Friso Roscam, quien ha subrayado la importancia de la educación en edades "muy tempranas" para avanzar en la igualdad, la inclusión y la diversidad.

La presidenta del Comité Europeo de las Regiones y exparlamentaria europea Edité Estrela, ha aprovechado para felicitar al nuevo Gobierno central por contar "con más mujeres que hombres".

Asimismo, también ha agradecido el "gesto" de Pedro Sánchez de que el busque Aquarius con 629 inmigrantes y refugiados recale en el Puerto de Valencia. Estrela ha indicado que el respeto a los derechos humanos y de los valores fundacionales de la UE "contrasta con la actitud del Gobierno de Italia".

Por su parte, el jefe del Departamento de Promoción de los Derechos Fundamentales de la UE, Friso Roscam, ha afirmado que "no hay ninguna excusa" para no aceptar a los refugiados porque "quieren contribuir y no ser una carga".