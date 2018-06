El Ayuntamiento lleva al Senado la demanda histórica de su enlace con la M-50

13/06/2018 - 16:12

La histórica petición de un enlace para Rivas Vaciamadrid con la vía de circunvalación M-50 ha llegado hoy al Senado, donde esta mañana se ha registrado una petición de comparecencia del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con la intención de que explique las claves para el desarrollo territorial del sureste madrileño, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Además desde el Senado se ha dado apoyo a la petición de una reunión, solicitada la semana pasada por el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, con el nuevo titular de la cartera de Fomento.

Del Cura, en su visita a la Cámara Alta, ha estado acompañado por la senadora de En Marea y portavoz adjunta segunda de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Vanessa Angustia, y por el concejal responsable del Área de Ciudad Sostenible y Territorio de Rivas, José María Álvarez.

Ante los medios han expuesto la demanda de Rivas de un enlace para la M-50, al tratarse del único municipio madrileño atravesado por esta carretera de circunvalación que no cuenta con un acceso directo a la misma.

Angustia ha recordado la "responsabilidad del Gobierno de España" en la defensa de la "cohesión territorial", la "sostenibilidad medioambiental", amenazada por los colapsos que la falta de este enlace provoca en la A3, y la "cuestión laboral" que afecta a la ciudadanía de Rivas, por el tiempo invertido en largos desplazamientos y retenciones de tráfico.

La senadora del Grupo Confederal ha recordado la solicitud de comparecencia del nuevo ministro de Fomento, registrada esta mañana en el Senado, y ha pedido el apoyo del resto de grupos para la enmienda presentada en el Congreso de los Diputados -y que ahora llega a la Cámara Alta- cifrada en 11 millones de euros para las obras de su primer tramo.

José María Álvarez ha recordado la situación de "desventaja" en la que se encuentra Rivas en su acceso al transporte público y señaló que el enlace cuenta ya con el visto bueno de la Comunidad de Madrid. "Es un tema de justicia social", concluyó.

EL ÚNICO SIN ACCESO DIRECTO

Por su parte, el alcalde ripense ha recordado el origen histórico de una demanda de acceso a la M-50 que convierte a este municipio en el único atravesado por esta vía que no tiene acceso directo a la misma.

"Solo falta la voluntad política", ha asegurado Del Cura, que recordó que hasta ahora "no ha sido posible verse con un ministro de Fomento para firmar un acuerdo que facilite el acceso a la M-50".

Del Cura, que recordó la "brecha social" que esta discriminación introduce entre el norte y el sureste madrileño, indicó que "no tiene justificación que este acceso no sea una urgencia para el actual Gobierno" y concluyó recordando que la solicitud enviada a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sigue su curso mientras no haya una respuesta del actual ejecutivo.