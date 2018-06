El PSOE de Marbella pide que el Tribunal Supremo asuma el caso sobre el PGOU de 2010

13/06/2018 - 16:37

El portavoz del grupo municipal socialista de Marbella (Málaga), José Bernal, ha señalado este miércoles que los servicios jurídicos de su formación han pedido que el Tribunal Supremo (TS) asuma el caso en el que se investiga una presunta falsedad en el acta del pleno del 29 de julio de 2009 en el que se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010, ya que, ha dicho, la única "señalada" es la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que es aforada al ser senadora.

MARBELLA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

Bernal, que ha comparecido en rueda de prensa, ha señalado que el letrado del grupo municipal socialista, José Mariano Benítez de Lugo, ha solicitado al juez instructor que suspendiera las declaraciones testificales de los exconcejales Susana Radío, del PSOE, y Diego Eyzaguirre, del PP, y las dos funcionarias que transcribieron el acta de la sesión plenaria de 2009, previstas para este miércoles.

"La suspensión que hemos solicitado tenía como objetivo que el juez instructor reflexionara con tiempo sobre los argumentos del fiscal --que considera que se debe remitir al Supremo esta causa--, que hace suyos el PSOE. Ahora sólo cabe actuar contra la alcaldesa, que está aforada, en el TS", ha indicado el concejal socialista.

Bernal se ha mostrado confiado en que el juez remitirá la causa al TS "cuando su agenda se lo permita" y ha asegurado que está "convencido de que la alcaldesa, personada en la causa, intentará usar vericuetos procesales para lograr que se anule todo lo actuado".

Por su parte, la exconcejal Susana Radío ha señalado a un grupo de periodistas tras testificar ante el juez instructor que su grupo municipal desconocía que "se hubieran realizado cambios de última hora" en la documentación relacionada con el PGOU de 2010. "A día de hoy aún no sé en qué han consistido esas modificaciones entre lo que se dio cuenta en la Comisión de Urbanismo y lo que, finalmente, se ha tramitado", ha señalado.

El exconcejal del PP Diego Eyzaguirre ha asegurado que los hechos que investiga el juez ocurrieron "hace nueve años". "No me acuerdo de nada", ha apuntado, indicando que era el concejal de Tráfico "y estábamos en el día a día del trabajo". "Me dijeron que hubo un problema a posteriori y yo confié en los técnicos de Urbanismo. Yo no soy técnico de Urbanismo y estaba en lo mío. Si me tuviera que acordar de todo, tendría una mente privilegiada", ha indicado tras comparecer ante el juez.