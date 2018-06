Las direcciones federal y asturiana de IU intentan este jueves salvar sus diferencias

La ciudad de Oviedo acogerá este jueves una reunión de la Comisión de Conflictos en la que tratará de llegar a un entendimiento tras las discrepancias surgidas a raíz del impulso de la dirección nacional de un referéndum sobre la confluencia con Podemos y la decisión de IU de Asturias de hacer su propia consulta.

La Comisión Colegiada de IU Asturias aprobó con 20 votos a favor, once en contra y una abstención la no celebración de esa consulta federal. El secretario de Organización de IU de Asturias, Alejandro Suárez, reivindicó su autonomía y justificó su decisión en la localizacion de unos 500 simpatizantes que no conocía de nada y que tendrían derecho a votar. Ante eso, reivindicó el derecho a decidir de IU de Asturias y anunció su propia consulta.

La reacción de IU de Asturias fue contestada desde la Comisión Colegiada de IU Federal, que envió una carta a la militancia en Asturias para garantizarles que podrán votar en la consulta que se celebra entre este martes y el domingo sobre la confluencia con Podemos, a pesar de la decisión de la dirección asturiana, a la que acusó de difundir informaciones falsas.

En el caso de que la Federación asturiana mantenga su desafío, la dirección avisa además que procederá a intervenir la organización en Asturias. Así se lo trasladó el propio coordinador federal, Alberto Garzón, en una carta remitida a la dirección asturiana este lunes.

A partir de esos acontecimientos, según han confirmado a Europa Press fuentes de IU se han producido diferentes contactos, recogiendo además "las distintas sensibilidades". El objetivo, añaden, es que "las aguas vuelvan a su cauce".

La Comisión de Conflictos estará compuesta por cuatro representantes de IU Federal y otros cuatro de IU de Asturias. Intentarán llegar a un entendimiento.