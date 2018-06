Jorge Drexler, Andrea Motis y Proyecto a Tres Bandas actuarán en la XV Bienal de Música de Buñol

13/06/2018 - 17:12

Un total de 25 propuestas artísticas integran la programación de la XV Bienal de Música de Buñol, que incluye grandes nombres como los de Jorge Drexler, Andrea Motis y el proyecto A Tres Bandas.

VALÈNCIA, 13 (EUROPA PRESS)

El Salón de Reinas de la Diputación de València ha acogido este miércoles la presentación de la programación en un acto al que han asistido el diputado delegado de Proyectos Europeos, Central de Servicios Innovadores y Sostenibles y Contratación, Bartolomé Nofuentes, la alcaldesa de Buñol, Juncal Carrascosa; el concejal de Cultura de Buñol, Arnaldo Carrascosa; y el coordinador artístico de la Bienal, Rafael Corachán.

Este encuentro cultural se celebrará entre el 30 de junio y el 21 de julio y servirá para reforzar el compromiso histórico de Buñol con la música. Durante tres semanas, esta localidad valenciana acogerá más de veinticinco propuestas que abarcarán una gran variedad de estilos, desde la música barroca y clásica, pasando por el jazz y el folk, hasta el pop y el rock. La Plaza de Armas, el Paseo San Luis o el Patio de Venta Pilar, así como el Teatro Montecarlo, la Sala el Mercado y el Auditorio de San Luis convertirán la ciudad en un gran reclamo para los amantes de la música.

El uruguayo Jorge Drexler es una de las grandes figuras de esta Bienal. El cantante actuará en Buñol el 20 de julio dentro de la gira de presentación de su último disco, Salvavidas de hielo. En este trabajo, el cantante ha indagado en las diversas formas de tocar una guitarra. Ganador de un Oscar en 2005, Drexler también recuperará composiciones de su extensa discografía.

Además, el 8 de julio, la ciudad de la Hoya vivirá la Noche Sabinera. Este espectáculo contará con la presencia de Pancho Varona y Antonio García de Diego, autores de algunas de las canciones más conocidas de Joaquín Sabina. Ambos estarán acompañados por otros dos miembros de la banda del artista de Úbeda: Mara Barros y Paco Beneyto. El público podrá cantar los temas más célebres de este singular intérprete.

Por otra parte, las formaciones Aupa Quartet (6 de julio) y Metales de Buñol (14 de julio) reinterpretarán temas de todos los tiempos con instrumentaciones específicas (cuerdas y vientos, respectivamente). Y Don Kuerales y Sus Modales harán un homenaje a Chicho Sánchez Ferlosio y la canción social (18 de julio).

El jazz será otro de los géneros con mayor peso en la programación de la XV Bienal de Buñol, destacan los impuslores de la iniciativa en un comunicado. Así, la primera jornada del festival estará protagonizada por la cantante y trompetista Andrea Motis, que presentará su debut en solitario, Emotional Dance. Editado por el prestigioso sello Impulse!, el repertorio del álbum está formado por estándares, versiones de canciones tradicionales y del pop, así como temas propios. Motis actuará junto al cuarteto de Joan Chamorro, su mentor artístico.

Además, el trompetista David Pastor, una de las referencias indiscutibles del jazz valenciano y estatal, actuará el 13 de julio con Gerald "Chipi" Chacón. Este trompetista forma parte de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y pertenece al Cuarteto de Trompetas Venezuela y al Venezuelan Brass Ensamble. Estarán acompañados por una banda formada por grandes músicos internacionales.

FOLK Y RITMOS DEL MUNDO

El público que se acerque a los escenarios de la Bienal también podrá conocer y bailar con las melodías de otras latitudes. De esta manera, la noche del 1 de julio estará reservada a los ritmos balcánicos y de fusión de los valencianos Ainda Não Street Band.

El 12 de julio, el grupo Kontakte Percussió presentará su espectáculo Los doce trabajos de Hércules, una obra basada en el mosaico del mismo título encontrado en Llíria en 1917. Para ello usarán instrumentos de percusión tradicionales y modernos. Además, contarán con la colaboración de la cantante Mara Aranda y de los instrumentistas Jota Martínez y Eduard Navarro.

Asimismo, el día 15, Entre Tangos ofrecerá la posibilidad de sumergirse en el baile argentino más típico, desde sus expresiones más tradicionales hasta las nuevas tendencias.

MÚSICA DE BANDA

Este acontecimiento cultural contará con la presencia de nuestras bandas. El 5 de julio, el Auditorio de San Luis acogerá a los miembros de la Banda Juvenil del Centro Instructivo Musical La Armónica de Buñol.

Unos días más tarde, el 7 de julio, la iniciativa A Tres Bandas aunará a la Unión Musical de Llíria, al Ateneo Musical de Cullera y a la Sociedad Musical La Artística de Buñol en un concierto único. Tras un pasacalle que arrancará en la Plaza del Pueblo, estas tres formaciones deleitarán al público en el recinto mencionado anteriormente.

Otras dos agrupaciones de la localidad, la Banda Juvenil de la Sociedad Musical La Artística y la Banda del Centro Instructivo Musical La Armónica actuarán el 19 y el 21 de julio, respectivamente.

Los aficionados a la música barroca y clásica también tendrán su espacio en la próxima edición de la Bienal de Buñol. El 4 de julio, Conrado Moya y Katarzyna Mycka interpretarán Las Variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach por primera vez a dúo de marimbas. En este reto, seguirán las reglas de interpretación y ornamentación barrocas, pero explorando las posibilidades de la marimba moderna.

El 9 de julio será el turno del quinteto Música Gaudere, con un repertorio formado por composiciones del barroco tardío compuestas por Jan Dismas Zelenka y Georg Friedrich Haendel. Las piezas, escritas en Fa Mayor, destacan por las originales progresiones armónicas.

CARA B

La Cara B de la Bienal se ha configurado como un espacio donde vivir de cerca la música con espectáculos gratuitos que tendrán lugar en las calles y plazas del municipio.

La organización de este acontecimiento también ha tenido en cuenta a los más pequeños. En este apartado, figura el espectáculo 'Zoozoom' de Markeliñe Teatro, una actividad de calle donde se recrea un parque zoológico de animales construidos con materiales sencillos y con una particular ambientación sonora (1 de julio). Además, toda la familia podrá descubrir y recordar el repertorio de The Beatles gracias al grupo tributo The Blisters (8 de julio). La compañía asturiana Luz, micro y punto representará la obra Años luz, un espectáculo de teatro de sombras con la música como eje principal. Por último, De soprano y arpa hará un recorrido por canciones de cuna de todas las épocas con el proyecto Bebesol (19 de julio).