'La materia y la envidia', de Miguel Floriano, ganador del Premio Internacional de Poesía 'Antonio Gala'

13/06/2018 - 17:14

El XII Certamen de Poesía 'Antonio Gala', que otorga el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga), ya tiene obra premiada. Se trata del poemario titulado 'La materia y la envidia', del autor asturiano Miguel Floriano.

MÁLAGA, 13 (EUROPA PRESS)

La Biblioteca Municipal ha acogido el fallo del jurado formado por Antonio Hernández, Antonio Carvajal, Belén Molina y como presidente, Manuel Salinas. Estos han sido los encargados de justificar el premio.

Esta edición del Premio Antonio Gala ha contado con un total de 162 obras llegadas de distintos países. Se trata de un premio que se ha convertido "en uno de los más importantes tanto por su cuantía, como por la participación de obras de todo el mundo, así como por el prestigioso jurado que se encarga de valorar los trabajos", han asegurado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

El libro premiado "es esa vuelta a casa, esa vuelta al significado" ha asegurado Salinas, quien ha apuntado que "en varias partes del texto, un gran poemario que debemos estar muy orgullosos de haberlo premiado, habla constantemente de un no lugar; ese no lugar no es ni más ni menos que el lugar del sentido".

"Diríamos que es un árbol muy bien constituido y del que se puede esperar forzosamente frutos superiores, aunque este sea un fruto magnífico, dada la edad del autor", ha añadido Antonio Hernández.

Por su parte, Carvajal ha indicado que también es "muy curiosa la tensión que establece entre las distintas medidas, y al mismo tiempo cómo deja fluir el pensamiento al par de la palabra, o llevado por la palabra y el pensamiento".

Para Belén Molina, es un poemario "que tiene un lenguaje trabajado, elaborado". "Que la poesía es emoción, es todo lo que lucha por ser, pero en este caso, cuando hablamos de poesía, tiene que estar en forma lírica y este poemario lo demuestra", ha manifestado.

Desde la Concejalía de Cultura se agradeció al jurado "su importante labor". "Nos sentimos satisfechos desde Alhaurín el Grande de que un premio tan importante como este tenga la repercusión que ha tenido a nivel mundial, y es algo de lo que tenemos que sentirnos todos orgulloso, de que nuestro pueblo, a través de la literatura, suene en todas las partes del mundo", ha señalado la edil del Área, Francisca Bonilla.

Asimismo, ha recordado al que hasta el año pasado fue presidente del jurado, Antonio Garrido Moraga, tras su fallecimiento el pasado mes de enero.

Este es un certamen dirigido a jóvenes de entre 18 a 35 años que pretende dar una oportunidad a las nuevas generaciones en el mundo de las letras. El premio está dotado con la cantidad de 6.000 euros, así como de una figura conmemorativa del galardón, alusiva a la personalidad del escritor.

Además, el poemario ganador será publicado en edición de quinientos ejemplares, de los que cien se entregarán al ganador para su distribución personal. El acto de entrega del premio será la próxima semana en el salón de actos de la Biblioteca Municipal.