IU pide un plan de mejoras ante el "lamentable estado" del skatepark de Plaza de Armas

13/06/2018 - 17:30

La portavoz adjunta de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Eva Oliva, ha criticado este miércoles el "lamentable estado" en que se encuentra el skatepark de Plaza de Armas, debido a la "falta de mantenimiento generalizada" que arrastra, al tiempo que ha reclamado al gobierno de Juan Espadas (PSOE) un plan de mejoras básicas destinado a dignificar y a recuperar el potencial de estas instalaciones deportivas.

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

Oliva ha realizado estas declaraciones después de visitar el skatepark y comprobar el "malestar" existente entre sus usuarios ante el "abandono municipal" que sufre dicho espacio, donde se acumulan las grietas, socavones y desperfectos sin reparar, algo que "no sólo dificulta la práctica deportiva allí, sino que la hace hasta peligrosa".

Según informa IU en un comunicado, "los patinadores denuncian que Lipasam no actúa periódicamente en la instalación y que la Gerencia de Urbanismo y el IMD se echan la pelota mutuamente para no acometer los arreglos que necesitan las pistas". "Nos dicen que el Ayuntamiento no quiere saber nada del skatepark", apunta la edil de IU, que ve en este caso "un ejemplo más de la nula apuesta del PSOE por el deporte de base en nuestra ciudad".

Así, señala que especialmente crítico con esta situación se muestra el presidente de la escuela Old Club Skate, José Félix Marcos, quien achaca a esta ausencia de mantenimiento "los múltiples accidentes e incidentes que semanalmente" se vienen produciendo en el skatepark y advierte de que "cualquier día puede pasar una desgracia".

Por ello, desde Izquierda Unida exigen el fin de la "inacción municipal y el adecentamiento" de este equipamiento deportivo. "Tener en condiciones este espacio ni es tan difícil ni cuesta tanto dinero", subraya Oliva, quien urge al gobierno de Espadas a atender las reivindicaciones de los usuarios de este skatepark.

Éstos, además de la reparación de los desperfectos existentes, demandan también, entre otras cosas, la habilitación de aseos, la instalación de señalizaciones básicas y de iluminación, así como la dotación de zonas de sombra.

Oliva ha lamentado el "grave deterioro" que en muy poco tiempo ha experimentado este recinto deportivo, que fue inaugurado en febrero de 2011, cuando IU estaba al frente del IMD.

Según Oliva, "en sólo siete años, este parque de patinaje ha pasado de ser uno de los mejores de España a convertirse en un espacio degradado y olvidado por el Ayuntamiento, a pesar del emplazamiento privilegiado en que se encuentra".

Añade que prueba de ello es que a día de hoy esta instalación ya no figura dentro del Circuito Nacional de Skate y que "cada vez son menos las personas que hacen uso de ella". "Una auténtica pena", ha concluido la concejala de Izquierda Unida.