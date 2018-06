El PP define al Gobierno municipal de Valladolid como "el más incumplidor de la historia" sin "grandes proyectos"

13/06/2018 - 17:44

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Antonio Martínez Bermejo, ha asegurado este miércoles, tras la comparecencia de balance del Gobierno municipal por los tres años de mandato, que el equipo de Óscar Puente, que considera que no ha podido completar "grandes proyectos" es "el más incumplidor de la historia de la ciudad".

VALLADOLID, 13 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Europa Press, Martínez Bermejo ha aseverado que al alcalde, Óscar Puente, "le ha pillado el toro" pues han pasado tres años desde la toma de posesión, y lo han hecho "sin grandes logros, sin consecuciones" de grandes proyectos, pero "con grandes incumplimientos".

Así, Martínez Bermejo ha citado que "no hay soterramiento", ni "ciudad de la Justicia", ni Plan General de Ordenación Urbana ni Plan de Movilidad Sostenible, ni "actuaciones destacables concretas", al tiempo que ha pronosticado que "en los seis meses que quedan de mandato", pues considera que "en los cinco últimos" será difícil ejecutar proyectos, tampoco se van a poder completar actuaciones relevantes.

Por todo ello, el concejal del PP ha definido al equipo de Gobierno como "el más incumplidor de la historia de Valladolid".

A ello ha sumado que la ciudad "está más sucia", que "pierde población y pierde la ilusión", por lo que los ciudadanos, en su opinión, "empiezan a preocuparse y seguramente ya se plantean que sería bueno que se produjera un cambio".

En definitiva, ha considerado que "ha llegado el momento de plantear a los vallisoletanos proyectos nuevos, ideas nuevas y una nueva forma de gestionar", ya que entiende que el Gobierno municipal "no ha sabido, no ha podido o, lo que es peor, no ha querido".