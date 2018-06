López Miras echa en cara a la oposición usar a los más débiles "como arma arrojadiza y escudo político"

13/06/2018 - 18:16

Acusa a Cs de hacer análisis irreal; a Podemos, de "mentir" sobre datos pobreza infantil y al PSOE por no hablar de infraestructuras

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha echado en cara durante la sesión vespertina del Debate sobre el Estado de la Región a los partidos de la oposición que durante sus intervenciones hayan usado a los más débiles como "arma arrojadiza y escudo político".

López Miras, que ha comenzado su intervención asegurando que no le han sorprendido ni le han decepcionado las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios de la oposición, ha apuntado que tanto Ciudadanos como Podemos y PSOE han dado una "visión caótica" de la Región "que no se corresponde con la realidad, es un concepto de realidad basado en mentiras", ha dicho.

De hecho, ha advertido a partidos como Podemos y Ciudadanos que aunque sean los partidos que han surgido de la "nueva política, mucho antes de que estuvieran aquí, se escuchaban los mismos discursos".

A Ciudadanos le ha reprochado haber realizado un análisis "que no es real" y de haber hecho propuestas "irrealizables" y para las que dice que hace falta más presupuesto. El presidente regional ha pedido a este grupo que se "posicione" y no "titubeen y se pongan de perfil". Además, les ha echado en cara haber intentado comprar afiliados y "manipular las primarias", "el partido que yo presido no será noticia nacional por prácticas no ejemplares, su partido sí ha sido noticia nacional".

También ha tenido el presidente palabras para Podemos y su portavoz parlamentario. A él también le ha acusado de haber "mentido" con los datos sobre pobreza infantil, "son irreales", ha dicho, haciendo alusión al informe Arope.

Para ello ha puntualizado que de 2014 a 2016 se ha reducido en 150.000 personas la población que está en riesgo de exclusión social, además de haberse reducido en 2,9 puntos la tasa de riesgo de pobreza y de haber pasado de 15 millones de euros a 18,5 millones la partida que se destina a la renta básica.

"Es falso que se hayan quedado 358 familias sin casa, hemos ayudado a 533 familias sin recursos a pagar el alquiler", ha incidido el presidente regional manifestando que hay 2800 viviendas públicas que se destinan a familias con ingresos medios de 650 euros al mes. Sobre agua también le ha acusado de mentir y le ha explicado que un frutal ni un cítrico "nunca" se podrá regar exclusivamente con agua desalada porque "cuando se hace se caen las hojas y no nacen los frutos".

Al PSOE, por su parte, López Miras le ha reprochado no haber hecho referencia a las infraestructuras en su discurso, "me parece gravísimo"; además de que el gobierno socialista a nivel nacional tenga como ministro a una persona que "ha defraudado a Hacienda".

A los socialistas también les ha recordado que en la etapa de Zapatero se puso en marcha el actual sistema de financiación autonómica y les ha pedido que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez aclare su posicionamiento en política de agua y migratoria.

"Solo saben mirar al pasado, se empeñan en hacer una realidad paralela con datos", ha reprochado el presidente regional a los grupos de la oposición recordándoles que él representa "el futuro" y que le han hablado de un pasado "que ya tenemos superado".

Finalmente, les ha recordado que a él "siempre" le van a encontrar instando a los grupos a que "se pongan a trabajar" pensando en los murcianos.