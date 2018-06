El hermano del piloto desaparecido pide ayuda a la ciudadanía en las tareas de búsqueda por mar y por tierra

13/06/2018 - 18:28

El hermano del piloto desparecido el martes con una avioneta del Ibanat, Noel Alfaro, ha solicitado colaboración ciudadana en las tareas de búsqueda del piloto o la aeronave tanto por mar como por tierra.

PALMA DE MALLORCA, 13 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicado, ha agradecido el despliegue de medios para buscar a su hermano y ha asegurado estar extrañado por no tener noticias todavía sobre lo que pudiera haber sucedido.

Por ello, ha pedido a la ciudadanía que realice "un esfuerzo de atención" ya que, ha añadido, "puede estar herido o conmocionado" e incluso podría estar "dentro de una cueva".

En este sentido, ha expuesto que "no hay culpable, sino hay que encontrarlo" y ha explicado que se disponen de 24 horas más, puesto que "por encima de las 48 horas es difícil encontrar a alguien con vida".

Respecto a lo sucedido, Alfaro ha comentado que su hermano "no es un hombre inexperto" y ha sostenido que controlaba el avión, si bien ha afirmado que tanto podía haber sido un fallo técnico como humano.

Por su parte, el director general de Emergencias e Interior, Pere Perelló, ha consierado que si el piloto o la avioneta estuvieran en tierra ya lo habrían encontrado aunque ha remarcado que no trabajan con un límite de 48 horas. "Trabajaremos hasta que haya posibilidad de encontrarle", ha matizado.

No obstante, Perelló ha incidido en que, de momento, "no hay información o pistas". "El avión no lo encontramos y no hay ninguna señal", ha lamentado.

En cuanto a que haya desaparecido en la misma zona en la que semanas antes desapareció un velero, el director general de Emergencias ha asegurado que se trata de una "casualidad".

El piloto de la avioneta de extinción de incendios se encontraba realizando un vuelo rutinario de vigilancia cuando su rastro se perdió a las 18.08 horas por la zona de cala Sant Vicenç el pasado martes.