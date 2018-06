Sylvia A. Earle "profundamente honrada" con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2018

13/06/2018 - 18:26

La oceanógrafa estadounidense Sylvia A. Earle, galardonada este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2018, se ha mostrado "profundamente honrada" de recibir el galardón y afirma que acepta "con gusto la responsabilidad que el premio transmite de ser una voz para el océano, para la naturaleza y para ayudar a lograr la paz entre la humanidad y los sistemas naturales que nos sustentan.

OVIEDO, 13 (EUROPA PRESS)

"Espero con ilusión estar en España para la ceremonia en octubre y cualquier oportunidad para celebrar este maravilloso honor será bien recibida", añade.

Esta candidatura ha sido propuesta por Amador Menéndez Velázquez, miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2018.

Sylvia A. Earle (Gibbstown, Nueva Jersey, EEUU, 30 de agosto de 1935) realizó su primera inmersión submarina con diecisiete años y aún está en activo. Licenciada por la Universidad de Florida y doctorada en la de Duke, desarrolló su labor investigadora en la Academia de Ciencias de California y en centros universitarios como California en Berkeley, el Instituto Radcliff y Harvard.

Miembro, entre 1980 y 1984, del Comité Presidencial Asesor sobre Océanos y Atmósfera, en 1985 fundó la empresa Deep Ocean Engineering para diseñar, dirigir, apoyar y asesorar sobre sistemas submarinos robóticos y, ya en los noventa, DOER (Deep Ocean Exploration and Research).

En 1990 fue designada científica jefe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, cargo que desempeñó dos años.

En la actualidad es Rosemary and Roger Enrico Chair for Ocean Exploration y exploradora residente de la National Geographic Society (NGS) -Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2006- y presidenta fundadora de The Sylvia Earle Alliance (SEAlliance)/Mission Blue, que puso en marcha en 2008. También forma parte de varios consejos, fundaciones y comités relacionados con la investigación marina y la conservación.

Oceanógrafa, investigadora, gestora y docente, Sylvia A. Earle, conocida como la dama de las profundidades, ha dedicado su vida a la exploración e investigación de los fondos marinos y a la conservación de los océanos.

Con más de cien expediciones realizadas por todo el mundo y más de 7000 horas de buceo en relación con la investigación, en 1970 encabezó el primer equipo de mujeres aquanautas durante el Proyecto Tektite, en el que vivieron durante dos semanas a 18 metros de profundidad en las Islas Vírgenes, y tiene un récord de inmersión en solitario a 1000 metros. Entre 1998 y 2002 lideró Mares Sostenibles, un programa para estudiar el Sistema Nacional de Santuarios Marinos de Estados Unidos.

Desde SEAlliance ha aunado esfuerzos de distintas instituciones, como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza -Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1988-, para la expansión de las áreas marinas protegidas y la catalogación de otras, denominadas 'Hope Spots', que necesitan protección urgente.

Este proyecto se desarrolla a través de Mission Blue, una iniciativa global que aglutina a más de 200 organizaciones, grupos de apoyo, empresas privadas y equipos de investigación, para reducir el impacto de la actividad pesquera y promover la creación de espacios protegidos.

Autora de más de 200 publicaciones, Earle también ha escrito libros como 'Deep Frontier, Sea Change' (1995), 'Wild Ocean' (1999), 'The Atlas of the Ocean' (2001), 'The World Is Blue: How Our Fate and the Ocean's Are One' (2009) - '2010 Green Book Award del Stevens Institute of Technology- y Blue Hope' (2014).

Participa en producciones televisivas y ha pronunciado conferencias en más de 90 países. El documental 'Mission Blue', en el que se repasa su trayectoria, ganó en 2015 el News & Documentary Emmy Award for Outstanding Editing-Documentary and Long Form.