Aphex Twin, MGMT, Nina Kraviz y Editors lideran las primeras confirmaciones de BIME Live 2018

13/06/2018 - 18:44

El BIME Live celebrará durante los días 26 y 27 de octubre una nueva edición en el BEC de Barakaldo, en la que han confirmado su presencia Aphex Twin, MGMT, Nina Kraviz y Editors, según han avanzado sus organizadores.

BILBAO, 13 (EUROPA PRESS)

El festival vizcaíno tiene previsto en su cartel de la edición de 2018, además de Aphex Twin, MGMT y Editors, a Jon Hopkins Live, Slowdive, Stephen Malkmus & The Jicks, Belako, Kut Vile & The Violators, Unknown Mortal Orchestra, Damien Jurado, Ionnalee, Rolling Blackouts Coastal Fever, Vulk, The Magic Gang y Elena Setién.

En Gaua, un espacio que el BIME Live dedica a la música electrónica, estarán, junto a Nina Kraviz, Daniel Avery, Mumdance, C.P.I. o Alain Elektronische.