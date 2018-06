La familia de la niña fallecida junto a las vías del tren convoca este jueves una concentración en Pizarra

13/06/2018 - 19:04

Los padres y familiares de Lucía Vivar, la niña de tres años desaparecida en la madrugada del 27 de julio pasado y cuyo cadáver fue hallado horas después en las vías del tren en Pizarra (Málaga), tiene previsto celebrar una nueva concentración este jueves en dicha localidad.

MÁLAGA, 13 (EUROPA PRESS)

Según han explicado, tanto los padres, como toda la familia y toda Pizarra "no pararemos hasta saber la verdad y hasta que tengamos justicia", según se indica en el cartel, en el que se convoca la concentración para este jueves a las 19.00 horas en la explanada de la estación de Pizarra.

Familiares y amigos ya celebraron una manifestación por el centro de Málaga capital el 19 de mayo y el pasado 7 de junio se concentraron en las puertas de la Ciudad de la Justicia para pedir que se siga investigando.

Lucía Vivar desapareció el pasado mes de julio mientras jugaba con sus primos en la terraza de un restaurante del municipio donde cenaban sus padres. El cuerpo sin vida de la pequeña era localizado horas más tarde junto a la línea ferroviaria de Cercanías.

A pesar de que los padres nunca creyeron que Lucía podría haber recorrido sola cuatro kilómetros por las vías del tren, la hipótesis principal que se ha mantenido desde el principio ha sido la muerte accidental por un golpe en la cabeza tras andar por la noche sola cerca de las vías, donde se acurrucó y, posteriormente, habría recibido el golpe del tren.

El caso lo lleva el Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga, cuya titular recibió el pasado mes de abril a los padres para explicarles por qué había rechazado acordar algunas pruebas que éstos habían solicitado, así como que aún no habría decidido si archivar o no provisionalmente el caso, aunque por el momento no había indicios de la participación de terceras personas.