Rodríguez, que espera que haya entendimiento con Podemos, rivalizará con Maíllo en las primarias de la confluencia

13/06/2018 - 19:45

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha dicho que espera que el viernes, en la reunión que tendrá con el secretario de Organización del partido, Pablo Echenique, haya entendimiento y "comprensión mutua" respecto a la confluencia que está desarrollando de la mano de IULV-CA y al hilo de las diferencias que se han puesto sobre la mesa, entre otra cuestiones, por el reglamento de primarias. De hecho, tanto Rodríguez como el líder andaluz de IU, Antonio Maíllo, han anunciado ya su intención de participar en dichas primarias conjuntas.

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

En una entrevista a ambos dirigentes en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Teresa Rodríguez ha explicado que, según recoge en su propuesta de reglamento, que se someterá al Consejo Ciudadano Andaluz este fin de semana; Podemos Andalucía celebraría primero unas primarias internas para luego celebrar otras conjuntas, "donde se incorpore gente que no es ni de Podemos ni de IU".

"Ha habido un follón con el reglamento de las primarias que no se corresponde con las decisiones orgánicas", ha sostenido para apuntar que "a veces Sierra Morena parece más alta de lo que debería y parece que lo que se oye en Madrid no son exactamente las cosas que se dicen en Andalucía".

Por eso, ha dicho que aspira a acabar con esa "frontera geográfica" el viernes cuando "hable honestamente con los compañeros sobre las propuesta que hay en el órgano andaluz, que es quien tiene que tomar la decisión de cómo votamos en Andalucía". "Espero que ese acortar las distancias geográficas suponga también entenderse", ha agregado antes mostrarse convencida de que "habrá comprensión mutua" y de que Podemos Andalucía seguirá "en el marco de nuestras competencias con los acuerdos que hemos tomado".

Preguntado por estas disputas entre Podemos Andalucía y el federal, Antonio Maíllo también se ha mostrado convencido de que ambas fuerzas llegarán a un acuerdo porque el "impulso formidable que tiene un espacio tan amable y tan entusiasta como el que construimos en Andalucía desvanece cualquier reserva".

CANDIDATOS A LAS PRIMARIAS

Asimismo, tanto Rodríguez como Maíllo han confirmado que participarán en las primarias conjuntas que van a celebrar sendas organizaciones políticas en el marco de la confluencia electoral que están conformando con vistas a las próximas elecciones andaluzas; unas primarias, en palabras de Maíllo, que "no tienen ser de pujas sino de colaboración y armazón de lo mejor que pueda dar este proyecto".

Así, ha destacado que tanto él como Rodríguez coinciden en que su paso por la política es temporal lo que "nos permite construir una complicidad que facilita las cosas y nos va a permitir lanzar un mensaje de unidad potente en unas primarias que no puede ser confrontación sino acumulación de fuerzas".

De su lado, la dirigente de Podemos ha dicho que centran esfuerzos en poner en el centro del proyecto a Andalucía, "ni a las organizaciones, ni a los partidos, ni a nosotros, sino el proyecto que tenemos de alternativa para Andalucía".

Maíllo ha hecho hincapié en destacar que no pedirá el voto a su candidatura a título personal sino "como un colectivo de un proyecto común". "El valor que tengo en esta aportación como protagonista es el de plantear un proyecto común", ha agregado, una idea que ha continuado Rodríguez al decir sobre su paso adelante en las primarias que no va a pedir el voto, sino que va preguntar si es "útil o no" para el proceso.

Respecto a la marca electoral, Rodríguez ha explicado que al proceso de la confluencia le han llamado 'Adelante Andalucía' pero el nombre de la papeleta "lo decidiremos entre todos después del proceso de crecimiento, de presentación de la iniciativa en todas las provincia y de incorporación de fuerzas nuevas o personas individuales".

De su lado, Maíllo ha incidido en que la cuestión del nombre "tiene que reflejar el proceso y sentimiento de esta acumulación de fuerzas" y que, como recoge el acuerdo federal, "existe la posibilidad de que el ámbito autonómico aparezca una especificidad". "Andalucía se va a reconocer esa especificidad que tiene que ser producto de un proceso natural", ha agregado antes de asegurar que "la especificidad andaluza va a ser armónica con los acuerdos que se hagan a nivel federal".

LAS LISTAS, EN AGOSTO

Antes de agosto es la fecha que han marcado como límite para que estén preparado el qué de la confluencia y quiénes, esto son las listas electorales. De este modo será en septiembre cuando aborden la elaboración programática, "recorriendo Andalucía con voluntad de centrarnos no en los problemas sino en las soluciones".

En este sentido, Maíllo ha incidido en que la confluencia en Andalucía es la primera porque es en esta comunidad donde comenzará el ciclo electoral en el 2019 de cumplirse con el calendario previsto. "Antes de las vacaciones los sectores con ambición de cambio deben saber que hay un proyecto que se ofrece para liderar ese cambio", ha apostillado antes de garantizar que si la presidenta de la Junta, Susana Díaz, decide adelantar las andaluzas "estaremos dispuestos y en buenas condiciones" de afrontar un periodo electoral.

Con todo, los dos líderes andaluces han hecho un llamamiento para que Andalucía se incorpore a la corriente de cambio, "ya nada es como antes y nada en el futuro debe ser como antes", en un panorama en el que el PSOE-A y Susana Díaz "no es motor de cambio" y la derecha "no es alternativa en Andalucía". Por eso Maíllo apela a construir un bloque de cambio incorporando a mucha gente "que quiere aire fresco en la administración pública, con ganas, garras y ambición en Andalucía".

Por su parte, Teresa Rodríguez ha destacado la importancia de recuperar la esperanza y el autoestima de Andalucía y así "ser capaces de proyectar una alternativa que diga a las siguientes generaciones que no se tiene que acostumbrar a vivir sin derechos".