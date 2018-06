Auditor de PwC declara que las salvedades de las auditorías de IDEA "no quieren decir que haya nada malo"

13/06/2018 - 19:59

Francisco Rodríguez Guanter, exresponsable de PricewaterhouseCoopers (PwC) en Andalucía, ha señalado que las salvedades por incertidumbre que se recogían en las auditorías de cuentas anuales que realizaba PwC sobre el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencias de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), "no quieren decir que haya nada malo" en las cuentas de la empresa pública.

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado Rodríguez Guanter durante su declaración como testigo en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y directas a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos entre 2001 y 2010.

IFA/IDEA era el ente que materializaba el pago de las ayudas investigadas concedidas por la Dirección General de Trabajo en virtud del convenio marco firmado con la Consejería de Empleo en julio de 2001, que allegaba fondos del programa presupuestario 31L a la empresa pública a través de transferencias de financiación, sistema que, según las acusaciones, permitió la ausencia de fiscalización previa en la concesión de las ayudas.

La empresa pública estaba sometida, además de al Control Financiero Permanente de la Intervención de la Junta, a una auditoria de cuentas anuales, que la propia Intervención encargaba a PwC.

Rodríguez Guanter, responsable de PwC en Andalucía hasta 2010 y socio del equipo de auditoria que realizó los informes de IFA/IDEA desde 2003 hasta 2008, ha señalado que las auditorías que emitieron desde 2003 y 2006 eran favorables con salvedades por incertidumbre, pero "no quieren decir que haya algo malo, sino que eran cuestiones pendientes de un futuro incierto". "Las salvedades por incertidumbre no son por incumplimientos", ha precisado, sino motivadas por el déficit presupuestario de las cuentas.

El testigo ha explicado que el objeto de los informes era la contabilidad financiera no presupuestaria, una opinión sobre las cuentas anuales. En los informes anuales se recogía el déficit, que desaparece en el ejercicio de 2009, en las cuentas de IFA/IDEA motivado por el mayor número de compromisos de concesión de ayudas por la Dirección General de Trabajo frente al dinero transferido a IFA/IDEA para el pago de las mismas.

"NO ERA DE ESPERAR" IMPACTO PATRIMONIAL EN IDEA POR EL DESFASE

Sobre este déficit o desfase en las cuentas de IFA/IDEA y su posible impacto patrimonial en la empresa pública, Rodríguez Guanter ha explicado que si miramos las cuentas "no puedo negar que tenía impacto, si no lo tuviera no pueden recogerse salvedades". "El impacto eventual existiría, pero teníamos el confort suficiente para considerar que era recuperable", ha afirmado.

Por su parte, Luis Manuel Fernández Prieto, responsable de auditoría en Andalucía de PwC desde 2010, desde 2013 responsable de PwC en Andalucía y encargado de las auditorías de IFA/IDEA de las cuentas correspondientes a los ejercicios 2009, 2010 y 2011, ha explicado que las "áreas de riesgo" (áreas de interés) de IFA/IDEA en los informes eran "las subvenciones que gestionaba, sus participaciones en empresas y los préstamos que otorgaba".

Sobre el impacto patrimonial del desfase en IFA/IDEA, Fernández Prieto ha explicado que "no era de esperar que hubiera impacto patrimonial" en las cuentas de IFA/IDEA. "No tenía lógica pensar que pudiera haber impacto", ha insistido, precisando que como había ese desfase hay que recoger la incertidumbre porque "no sabes qué va a suceder".

Por último, el testigo ha manifestado que trasladaron a IFA/IDEA la necesidad de crear "un mapa de riesgo" en la agencia, donde había "áreas de mejora" en su función financiera, añadiendo que IFA/IDEA era profesional en su gestión pero "había que mejorar".

El juicio continuará el próximo lunes con la declaración como testigo de Nuria Mendoza Domínguez,quien fuera auditora de la Cámara de Cuentas.