López Miras quiere reconducir el debate hacia "lo que realmente importa" a los ciudadanos

13/06/2018 - 20:00

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha querido reconducir el debate, en su turno de réplica, hacia "lo que les interesa a los ciudadanos", como es agua, financiación e infraestructuras.

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

López Miras ha situado el apoyo a la familias como eje fundamental de sus políticas sociales, así como empleo, sanidad, educación, entre otros, pero sin dejar de lado otros asuntos que está seguro que les interesa a los ciudadanos.

No entiende que se ponga en duda que temas como el agua, financiación e infraestructuras puedan interesar a los ciudadanos.

A él, personalmente, le preocupan, ya que no sabe qué va a pasar con estos temas con el nuevo gobierno socialista. Esperó que se conviertan en hechos.

Concretamente, sobe infraestructuras le ha exigido que no "haga nada y que deje salir lo que ya está comprometido" y ha insistido en que no va a exigir nada que no le haya exigido al Gobierno de Mariano Rajoy.

Ha defendido que la Región está en un "momento histórico", en el que se han logrado "avances muy significativos", por lo que ha pedido el compromiso de que se van a cumplir lo ya acordado.

Por otra parte, ha tendido la mano a Ciudadanos y les ha asegurado que van a cumplir los acuerdos que tienen y ha augurado más pactos por el bien de la Región de Murcia, ya que, ha defendido, "si nos ponemos de acuerdo haremos grandes cosas para la Región de Murcia".

Finalmente, el presidente de la Comunidad les ha pedido a los diputados que "si no son capaces de soñar por una Región mejor no lo hagan, pero no pongan piedras en el camino".