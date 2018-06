Hernando (PP): "Huerta no debió aceptar nunca ese cargo y Sánchez debía no haber intentado taparlo durante todo el día"

13/06/2018 - 20:07

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado este miércoles tras la dimisión del hasta ahora ministro de Cultura Màxim Huerta que "nunca estuvo capacitado" para el puesto y, por tanto, "no debió aceptar nunca ese cargo", a tiempo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "debía de haber intentado no tapar al señor Huerta durante todo el día", tanto "por coherencia de uno como por responsabilidad del otro".

ALMERÍA, 13 (EUROPA PRESS)

Durante su intervención en el Comité Ejecutivo Provincial del PP de Almería, Hernando ha opinado que Huerta "debía haber leído la ley de altos cargos que habla de la honorabilidad de los miembros que acceden a este tipo de responsabilidades" antes de aceptar el cargo de ministro, si bien ha responsabilizado directamente de su nombramiento al líder del PSOE, quien "tiene que dar explicaciones de por qué le nombró y por qué le ha intentado tapar".

En esta línea, ha observado que "solo cuando Sánchez se ha acordado de lo que dijo a medios de comunicación en 2015, cuando se comprometió a que jamás habría una persona en su Ejecutiva que hubiera realizado un fraude de este tipo, es cuando se le ha dejado caer". "Puede ser el primer ministro que se caiga de la parrilla, pero puede que no sea el último", ha añadido antes de apuntar que esta dimisión llega como "consecuencia de la demagogia" de Sánchez.

"Yo sé que el señor Huerta va a pretender victimizarse", ha manifestado el dirigente popular, quien ha reclamado al ex responsable de Cultura y Deporte que "no mienta más" al decir que "todo se debe a un cambio de criterio de Hacienda". "Eso es mentira", ha recalcado Hernando, quien ha ahondado en las existencia de dos sentencias en las que, según ha apuntado, Huerta habría creado un "chiringuito" para "defraudar a Hacienda" en "varios ejercicios fiscales". "No es que haya tenido un error en la declaración de la renta", ha apostillado.

Así, ha reprochado a Sánchez haber tenido como miembro del Gobierno al "ministro más verde de la democracia", al que "no le ha dado tiempo a sentarse en el sillón" del Congreso, pese a que se le había pedido la comparecencia, y del que espera que devuelva aquello que haya podido percibir por el cargo. "Un ministro tiene que venir aprendido de casa y si no, no hay que aceptar el cargo e irse para su casa", ha dicho.

Con esto, y tras la "esperpéntica" jornada, ha avanzado que su grupo pedirá la comparecencia de Sánchez en el Congreso para que dé explicaciones sobre este asunto al tiempo que se solicitará también que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, explique "cuál es su posición en relación a los defraudadores de Hacienda", toda vez que le ha reprochado que, al igual que la portavoz del PSOE, haya salido a "defender la teoría y la tesis" de Huerta.