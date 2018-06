Castilla-la mancha. once galardona la solidaridad de la sociedad castellanomanchega

13/06/2018 - 20:01

TOLEDO, 13 (SERVIMEDIA)

La ONCE ha premiado la solidaridad de la sociedad castellanomanchega en el marco de la gala que tuvo lugar este miércoles en el Teatro de Rojas, de Toledo, donde se han entregado los Premios Solidarios ONCE Castilla-La Mancha 2018.

Los galardones valoran la labor tanto de personas como instituciones y organizaciones, estamentos de la Administración Pública, empresas y medios de comunicación que trabajan a favor de la sensibilización, la integración, la accesibilidad, la inserción laboral y la inclusión de las personas con discapacidad, impulsando una sociedad cada vez más normalizada, situando a todos los ciudadanos, sin exclusión, como centro de atención.

La gala, que ha estado presidida por Miguel Carballeda, presidente de la ONCE y su Fundación, ha contado con la participación, entre otros representantes de instituciones políticas y sociales de la comunidad autónoma, de Jesús Fernández Vaquero, presidente del las Cortes Regionales; Milagros Tolón, Aacaldesa de Toledo; Álvaro Gutiérrez, presidente de la Diputación Provincial de Toledo; Aurelia Sánchez, consejera de Bienestar Social, y Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda y Administraciones Publicas. En la ceremonia de entrega también han participado los responsables autonómicos de la ONCE José Martínez, presidente del Consejo Territorial, y Carlos Javier Hernández, delegado territorial.

PREMIADOS

En la categoría de Empresa, el premio FUEpara la Fundación Soliss, como herramienta de solidaridad de Soliss Seguros para canalizar su acción social, cultural y medioambiental, a través de la reinversión de sus recursos económicos en proyectos e iniciativas sociales, culturales, medioambientales y deportivas que beneficien a la población de Castilla-La Mancha, buscando sinergias y alianzas de ámbito regional que potencien sus acciones.

En la categoría de Institución, Organización, Entidad, ONG, Cermi Castilla-La Mancha, en su 20 aniversario, por una trayectoria de éxito como entidad más representativa de la discapacidad en Castilla-La Mancha, impulsando la acción colectiva del sector social de personas con discapacidad y sus familias, con una vocación claramente autonómica, defendiendo los derechos de estas personas; así como por ser un foro de debate y apoyo que sirve de plataforma unitaria para la propuesta y participación activa de las personas con discapacidad y de sus representantes en la vida social de la región, mediante la puesta en marcha de cuantas políticas y planes de actuación incidan sobre estos colectivos sirviendo de instancia de consulta a los poderes públicos y a otras instituciones, como organismo competente y experto en materias sobre las personas con discapacidad y sus familias.

El Solidarios a la Persona Física fue para Emiliano García-Page Sánchez, por su compromiso personal en el impulso de la Ley de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha, medida legislativa innovadora que con su reciente aprobación, por unanimidad en las Cortes Regionales, "marcará un antes y un después" en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad de la Comunidad al permitir a estas personas que presenten limitaciones en su autonomía para la toma de decisiones y sus familias, configurar los apoyos que puedan necesitar a lo largo de su vida, mediante instrumentos como la elaboración de planes personales de futuro, unidades de orientación, mediadores, la puesta en marcha de una oficina regional de orientación y apoyo, y el registro de los planes de futuro.

En la categoría de programa, artículo o proyecto de comunicación, el galardón recayó en la Asociación de Parkinson Cuenca y la Cadena Ser, por el proyecto que llevan a cabo desde la Asociación Parkinson a través de la radio, en un programa que pone en el centro a las personas mayores y con discapacidad fomentando un envejecimiento activo y saludable, no sólo para las personas con enfermedad de Parkinson, sino que lo hacen extensible a todos los públicos. "Teniendo una gran acogida por parte de la ciudadanía, por ser una formula innovadora como la primera Escuela de Salud en Radio en Cuenca".

Finalmente, en la categoría de la Administración Pública se premió a las Unidades de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, por su labor en la prevención y mantenimiento de la seguridad ciudadana, canalizar las relaciones con los ciudadanos para la atención de las demandas sociales en materia policial, promover la implantación de los planes de prevención dirigidos a colectivos vulnerables y coordinar la protección de las víctimas en materia de violencia de género.

Y, singularmente, por su permanente colaboración con la ONCE, en virtud del acuerdo de Colaboración con el Ministerio del Interior (Dirección General de la Policía) con el objetivo de mejorar la protección y seguridad del colectivo de los afiliados a la ONCE y, en particular, de las personas con discapacidad, que desarrollan la actividad de venta de sus productos de juego social y responsable.

(SERVIMEDIA)

13-JUN-18

CBV/gja