Low Festival redobla su apuesta por la electrónica con 23 nuevas confirmaciones

14/06/2018 - 14:00

El Low Festival 2018, que se celebrará en Benidorm (Alicante) del 27 al 29 de julio, redobla en su décimo aniversario su apuesta por la música electrónica con 'Beats by Low', un nuevo tramo de la programación que cuenta con una treintena de nombres de este género. Entre ellos, "gigantes mundiales" ya anunciados previamente, como The Chemical Brothers o Vitalic ODC Live, pero también nuevos productores y DJs nacionales e internacionales que se unen hoy a su cartel.

ALICANTE, 14 (EUROPA PRESS)

En total, son 23 los artistas que se incorporan hoy a Low Festival y, entre ellos, un mito del french touch, Alan Braxe, colaborador de Thomas Bangalter (Daft Punk) y Fred Falke que ha producido remixes para Björk, Justice e incluso Britney Spears.

Pero también Louisahhh, una de las DJ y productoras clave de la escena club norteamericana que ya ha dado el salto a Europa y se ha convertido en flamante residente de BBC Radio 1; o Alex Metric, nombre imprescindible del techno y del house en las islas británicas y productor de remixes para Depeche Mode, Gorillaz o Phoenix, destacan los impulsores del certamen a través de un comunicado.

'Beats by Low', subtayan, no se queda corto el plano nacional, ya que la vitoriana Yahaira --que se ha labrado una reputación infalible a base de sesiones repletas de groove que son auténticos growers--, Miqui Brightside --dj y productor de future beats que ya ha dado el salto a Europa y EE UU-- o Dani Less --baluarte de la indietrónica de club nacional-- formarán parte de la escena electrónica de Low Festival. Habrá hueco también para la inagotable cantera levantina: desde los showcases de Club Gordo y Menta! hasta las incontestables sesiones de la alicantina Jes Set o el valenciano Nando Costa.

En las próximas semanas se darán a conocer las últimas bandas confirmadas para Low Festival 2018. Serán conciertos que tendrán lugar tanto en el recinto del festival como en las preparties oficiales en el Hotel Oficial del certamen, Benidorm Celebrations.

Por otra parte, las entradas para esta cita musical, en estos momentos a la venta desde 40 euros, subirán de precio esta noche. Pueden adquirirse en lowfestival.es/abonos o en Ticketea, recuerdan.