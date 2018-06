CSIF convoca una nueva concentración de trabajadores municipales contra despidos

14/06/2018 - 14:05

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado que los trabajadores municipales de esta localidad se volverán a concentrar a finales de este mes ante el Consistorio para manifestar su hartazgo con el equipo de gobierno, que ha modificado muy a la baja sus condiciones laborales, ha informado el sindicato en un comunicado.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Tras la exitosa concentración del pasado 1 de junio y ante la falta de respuesta del Ayuntamiento, CSIF volverá a la carga a finales de junio para volver a mostrar la oposición frontal de los trabajadores municipales a la "arbitraria" Relación de Puestos de Trabajo (RPT) efectuada por una empresa privada y que supone un enorme perjuicio a las condiciones laborales de muchos empleados públicos de este pueblo.

El sindicato ha destacado que los trabajadores de Moraleja no salen de su asombro tras leer las declaraciones de la regidora tras la concentración del pasado 1 de junio, en las dice que CSIF "no muestra intención negociadora" y que "su único objetivo es el de dificultar la acción de gobierno al coste que sea", confundiendo a este sindicato con la oposición política.

CSIF ha subrayado que "lo único que pide es que el equipo de gobierno respete las retribuciones de los trabajadores municipales, las cuales ha modificado sin previa negociación y sin tener en cuenta las características especiales de algunos puestos de trabajo, como es la peligrosidad, o a aquellos empleados que en ocasiones realizan funciones de superior categoría y no son retribuidos adecuadamente".

"Que nos dejen como estamos", repiten insistentemente los trabajadores a los delegados de CSIF, que pide también a la alcaldesa que diga que las propuestas de este sindicato no le gustan, no que esta central sindical no le haya presentado propuestas.

Tras un análisis somero del borrador del proyecto de RPT, presentado a los sindicatos por el Ayuntamiento de Moraleja, CSIF ha detallado que entiende que se está ante "una utilización torticera de este instrumento de ordenación laboral por parte de la Corporación".

La sección sindical de CSIF en este ayuntamiento considera que los criterios manejados por la empresa privada JL Tudo Consulting, por encargo del consistorio de Moraleja, son injustificados y carecen de fundamentación técnica alguna, ya que lleva a cabo bajadas y subidas salariales arbitrarias.

De las valoraciones realizadas sobre unos veinticinco puestos (laborales/funcionarios), que constan en el proyecto, hablaríamos, de aprobarse la RPT en esos términos, de un aumento salarial para un 30 por ciento de los mismos y de una disminución de las retribuciones para el restante 70 por ciento.

Por otro lado, según ha apuntado, existe una gran incertidumbre sobre puestos que no se recogen en el documento presentado y que en la actualidad son desempeñados por trabajadores municipales

"A juzgar por su contenido, por las prisas en su aprobación trasladadas en cada sesión negociadora a los delegados sindicales, así como por las manifestaciones vertidas por miembros del equipo de gobierno e incluso por la propia alcaldesa ("la nueva RPT se va a aprobar aunque sea lo último que haga antes de que se acabe esta legislatura"), parece obvio pensar la utilización, por parte del Consistorio, del empleo público como baza electoralista", ha agregado.

De seguir en esta línea de aprobar la RPT pese a la oposición frontal de los trabajadores, este sindicato ha advertido de que se reserva llevar a cabo las acciones legales que considere oportunas.

CSIF ha insistido en exigir al gobierno local que establezca un calendario de reuniones para negociar y consensuar el documento de RPT, teniendo presente el reciente Acuerdo Estatal para la Recuperación de Derechos en la Administración Pública firmado el pasado 9 de marzo de 2018 por CSIF, CCOO y UGT.