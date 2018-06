La patronal de la Hostelería de La Rioja dice que "si hoy no hay convenio, es por culpa de dos sindicatos"

14/06/2018 - 14:17

El presidente de la Asociación de Hostelería Riojana, integrada en la Federación de Empresarios de La Rioja (FER), Francisco Bergés, ha asegurado este jueves que "si a día de hoy no hay convenio, es por culpa de dos sindicatos, los empresarios ya llegamos a un acuerdo".

LOGROÑO, 14 (EUROPA PRESS)

Bergés ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación sobre los problemas de los que, esta misma mañana, ha dado cuenta el sindicato Comisiones Obreras, respecto a la representatividad de otra central sindical, USO, para la firma de este convenio.

"Se formó una mesa negociadora, se negoció, se llegó a un acuerdo y estaba todo hecho. Pero, a la hora de firmar, un sindicato le dijo al otro que no podía, porque no tenía votos suficientes para tener representatividad. Si lo sabían, ya podían haberlo dicho el primer día, y no el último", ha lamentado el presidente de la patronal hostelera.

En este sentido, Bergés ha recordado que, por la parte empresarial, "hemos hecho de árbitros al menos por dos veces" entre las centrales sindicales, "y siguen en lo mismo, así que no queremos meternos en ningún follón".

"Si no están a día de hoy cobrándose atrasos y demás, es por los dos sindicatos. Los empresarios ya llegamos a un acuerdo, y por cuatro años. Si todos hemos admitido el juego, a la hora de firmar no me digas que no, porque no entendemos nada y no queremos entrar en ninguno de estos problemas", ha concluido.