Molina pide tener en cuenta "opiniones cualificadas" que dicen que el lugar elegido para Puy du Fou "no es el adecuado"

14/06/2018 - 14:28

El secretario regional de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José García Molina, ha afirmado que "según diferentes opiniones cualificadas y análisis objetivos" el lugar elegido en Toledo para ubicar el parque temático Puy du Fou "no es el adecuado para un proyecto de estas características". Por ello, ha sugerido "no menospreciar esos informes independientes si no se quiere volver a encontrar con un fracaso similar al de proyectos fallidos, de los que ya hay bastantes ejemplos" en Castilla-La Mancha.

TOLEDO, 14 (EUROPA PRESS)

"Creo que hay que abrir una reflexión profunda para encontrar las alternativas que hagan viable proyectos como este en Castilla-La Mancha y lo primero, obviamente, es repensar su ubicación", ha defendido García Molina que, a través de la red social 'Facebook', ha defendido que este pasado miércoles estuvo visitando el espacio en el que se quiere instalar el proyecto Puy de Fou, conociendo sus características, "sus puntos fuertes y débiles".

"Es interesante toda iniciativa que traiga actividad, empleo, turismo y riqueza a nuestra tierra, pero todas estas cuestiones no pueden hacerse al precio de vulnerar espacios protegidos o de 'esquivar' la legalidad vigente en cuestiones de suelo, agua, saneamiento, residuos", ha dicho García Molina.

Y es que, a juicio del también vicepresidente segundo del Gobierno regional, "es imprescindible saber acoger estos proyectos siempre que se cumplan los imprescindibles criterios de oportunidad, de sostenibilidad, de legalidad para que luego no tengamos que lamentar fallidos proyectos faraónicos que quizás benefician a algunos pero que acabamos pagando (en distintos sentidos) todas y todos", ha concluido.