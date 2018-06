Caballero, sobre la dimisión de Huerta: "Sánchez había adquirido un compromiso público de un código ético y lo aplicó"

14/06/2018 - 14:34

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, ha considerado que, con su dimisión como ministro de Cultura, Màxim Huerta, "actuó respecto a lo que creía que debía hacer" y el Gobierno "le volvió a decir a la población española que el código ético que --el PSOE quiere-- aplicar, se aplica".

VIGO, 14 (EUROPA PRESS)

Así lo ha trasladado este jueves en Vigo al ser preguntado sobre estas cuestiones, en relación a lo que ha insistido en que "Pedro Sánchez había adquirido un compromiso público con la ciudadanía de un código de actuación y ético, y lo aplicó; y el ministro de forma inmediata y en el plazo de muy poquitas horas, presentó su dimisión".

Acto seguido, a ser cuestionado sobre si cree que el Gobierno gestionó bien la situación, ha respondido a los periodistas "en forma de pregunta". "¿Cuántas crisis de esta envergadura conoce usted que se resolvieran escasamente en 10 horas, nombramiento alternativo incluido? Yo, ninguna", ha señalado.

"En mi memoria política es la primera vez que se resuelve una dimisión, un ministro que cesa y el nombramiento en el escaso plazo de 10 horas", ha remarcado, a colación de lo que ha concluido que "se gestionó bien esta crisis".

Finalmente, al ser cuestionado acerca de a qué se debe el apoyo del Gobierno por la mañana y la dimisión de Huerta por la tarde, Caballero ha dicho desconocerlo. "Yo a esto no le puedo contestar porque no soy el presidente del Gobierno, ni siquiera el ministro que habló. Soy el alcalde de Vigo y presidente de la FEMP y no puedo contestar a eso aunque quisiera", ha sellado.