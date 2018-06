La oposición tacha de "propaganda" el programa bilingüe y afean a Van Grieken que siga como consejero tras ser reprobado

14/06/2018 - 14:45

Los grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea de Madrid (PSOE, Podemos y Ciudadanos) han tachado el programa de Educación Bilingüe de la Comunidad de Madrid de "propaganda" y han afeado al consejero de Educación, Rafael van Grieken que siga como consejero tras haber sido reprobado la semana pasada por su gestión con la polémica del máster de la expresidenta regional Cristina Cifuentes.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La diputada de Ciudadanos Mayte de la Iglesia ha lamentado que a pesar de que "el tiempo va pasando" el consejero de Educación, Rafael van Grieken, "no ofrece nada bueno con respecto al programa de enseñanza Bilingüe de la Comunidad.

"Ustedes no ofrecen nada nuevo y es curioso que usted lo traiga a colación esta semana, una después de su reprobación y en la que está en juego su prestigio y credibilidad e imagina que la con ello se nos olvidara que usted está reprobado como consejero de Educación", ha señalado.

No obstante, De la Iglesia ha señalado que se alegra de que existan evaluaciones del programa bilingüe y ha señalado que es vital que la Consejería evalúe para mejorar, algo que cree que el Gobierno regional no hace porque "no ha hecho autocrítica".

Por su parte, la diputada de Podemos Beatriz Galiana ha indicado que le sorprende ver al consejero en el Parlamento madrileño cuando le dijeron que no querían" que continuara al frente de Educación. "Es una falta de respeto para esta Cámara que no consideren las decisiones que tomamos los representantes del pueblo de Madrid", le ha afeado.

En este punto, Galiana ha señalado que están "muy preocupados con el programa bilingüe" que parece que lo que pretende es "dar una pinturita al sistema educativo para que no se note que no han hecho nada y que no les importa nada".

"No hay nada más pobre hay nada en una sociedad que ver si se habla o inglés. Esa es toda su intención que Madrid se divida entre los que hablan inglés o no hablan inglés y su único objetivo es que sólo una parte de la población hable inglés", ha criticado al tiempo que le ha preguntado cómo es posible que los niños que aprenden matemáticas en castellano tengan mejores notas que los que las aprenden en un sistema bilingüe.

El diputado socialista Juanjo Moreno ha señalado que este programa se ha ejecutado con fines "propagandísticos", que está a "años luz de lo que es una evaluación del programa", que, por el momento, "no tiene respaldo documental alguno".

"Este hecho denota un desprecio político jamás visto en esta Cámara, porque para evaluar hay que comprender y hemos odio de todo y nada es una evaluación. Dice que los escolares saben más inglés, normal, si dan más horas, pero no dice que se marcan las diferencias entre clases sociales", ha sostenido.

A su juicio, según otras plataformas como Education First indican que las familias tienen que llevar a sus hijos a tres clases de inglés medias a la semana extraescolares "lo que suponen 1.500 euros al año". "Claramente para todos los bolsillos", ha ironizado, al tiempo que ha indicado que tan sólo el 0,2 por ciento de diferencia de notas en selectividad entre los que han estudiado en un colegio bilingüe y los que no.

La diputada del PP Gador Ongil ha tachado de desagradables las intervenciones del diputado socialista y la diputada de Podemos. En concreto, a Galiana le ha contestado que si no quiere ver al consejero de Educación "lo que no sabe es que es el Gobienro el que tiene la potestad de elegir al consejero y no la Cámara".

"ESTE ES UN BUEN PROGRAMA Y TENEMOS UN BUEN SISTEMA EDUCATIVO"

Por su parte, el consejero ha defendido que el programa bilingüe es un "buen" programa y ha destacado desde el curso 2015- 2016 el plan de formación de lenguas extrajeras "está abierto a la inspección educativa"

"Usted sorpréndase Galiana hasta que Garrido tome la decisión de sustituirme pero mientras le voy a dar tantas sorpresas como pueda guiándome por la enseñanza en la Comunidad

Tenemos un buen sistema educativo y no por el inglés, si no por que se evalúan competencias en ciencias y en matemática que reflejan reiteradamente que Madrid tiene un buen sistema educativo", ha sostenido.

En este punto, Van Grieken ha recordado que han puesto en marcha programas que esperan que tengan "éxitos importantes" como el de de trilingüismo o y programas de innovación que puedan hacer de esos centros que en definitiva formen mejor a estos alumnos del futuro. Tenemos retos por supuesto con la flexibilización del programa y vamos a seguir impulsando la autonomía pedagógica", ha aseverado.