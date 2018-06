Iglesias dice que planas tendría que dimitir también si continuara imputado

14/06/2018 - 14:22

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, apuntó este jueves que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, "si siguiera imputado tendría que dimitir", aunque esperará a escuchar sus explicaciones y a si la Fiscalía deja de investigarle por un robo de agua en Doñana en 2015.

"Vamos a escuchar las explicaciones del ministro", dijo en declaraciones en el Congreso de los Diputados. "Al parecer va a dejar de ser investigado por la Fiscalía; si continuara investigado o imputado lógicamente tendría que dimitir. Pero vamos a esperar a ver cuál es el criterio de la Fiscalía y a escuchar sus explicaciones".

Iglesias no respondió si él habría nombrado a un ministro que se encontrara en una situación como la de Planas, investigado por supuestamente haber consentido captaciones de agua ilegales en Doñana cuando fue consejero de Agricultura en Andalucía, entre 2012 y 2013, aunque la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva podría pedir pronto su desimputación. Él ha dicho que no estaba en la Consejería en ese momento y que no conocía los hechos, pero el PP ya ha pedido su dimisión y Ciudadanos su comparecencia.

En declaraciones a Cuatro recogidas por Servimedia, Iglesias replicó también al ya exministro de Cultura y Deporte Màxim Huerta que haber pedido y conseguido su dimisión por haber intentado defraudar a Hacienda "no es ser ninguna jauría; es decir la verdad y algo sensato", y le espetó: "Hay que dejar de llorar, y sobre todo de llorar lágrimas de cocodrilo".

Iglesias comentó que los socialistas "se equivocaron al mantener a M punto Huerta" por la mañana, parafraseando así la expresión "M. Rajoy" de los papeles de Bárcenas, pero elogió al Gobierno porque "rectificar es de sabios". Además, distinguió el caso del del fundador de Podemos Juan Carlos Monedero al precisar que éste "no fue condenado por ningún tribunal, no era cargo público y, por si podía haber cualquier duda, dimitió".

Preguntado también por la información publicada por 'OK Diario' de que el propio Sánchez pudo falsear su currículum con un máster y sobre su papel en la misión de la ONU en Bosnia, Iglesias se limitó a declararse "convencido" de que el presidente dará "las explicaciones oportunas".

(SERVIMEDIA)

14-JUN-18

KRT/caa