El Distrito Sanitario Aljarafe Sevilla Norte desarrolla una campaña para prevenir el consumo de cachimbas

14/06/2018 - 14:52

El Distrito Sanitario Aljarafe Sevilla Norte es activado la campaña de prevención '1=50', sobre los perjuicios para la salud del consumo de pipas de agua --también denominadas cachimbas--, con motivo del Día Mundial sin Tabaco.

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

Según ha informado en un comunicado el Hospital Virgen Macarena, integrado en dicho distrito sanitario, fumar pipas de agua puede liberar los mismos tóxicos que el cigarrillo e incluso mayor cantidad de nicotina y monóxido de carbono, a los que hay que añadir los riesgos infecto-contagiosos por el uso compartido de boquillas. El consumo de tabaco en pipas de agua, junto con el consumo de alcohol, ha ido convirtiéndose en un hábito común entre los adolescentes.

Las características de este nuevo consumo de tabaco y la percepción de daño reducido y menos adictivo que el de los cigarrillos plantean un nuevo reto para la vigilancia, prevención y promoción de la salud en los servicios públicos de salud.

El Hospital Virgen Macarena, ha recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó en 2005 que el consumo cachimbas, se estaba convirtiendo en un problema de Salud Pública y que éste tiene asociado los mismos riesgos para el desarrollo de enfermedades pulmonares, cardiovasculares y cáncer que en el fumador de cigarrillos.

Frente a estos mitos y a la desinformación sobre este nuevo consumo de tabaco se ha llevado a cabo una campaña en todos los centros de salud del Distrito Aljarafe-Sevilla Norte, mediante la colocación de carteles y distribución de folletos informativos.

"Para complementar las intervenciones formativas en los centros escolares debido al alto consumo detectado entre los adolescentes que están utilizando el tabaco en cachimba como iniciación al consumo de cigarrillos se ha adoptado esta iniciativa con los usuarios que acuden a los centros de salud", ha señalado el hospital.

A tal efecto se ha elaborado una cartelería informativa que refleja que el humo aromático aspirado durante el consumo de una cachimba es igual que fumar 50 cigarrillos y con los mismos riesgos para la salud.

Asimismo, se informa que el burbujeo del humo a través del agua no filtra los tóxicos, que contiene el doble de nicotina, diez veces más monóxido de carbono, 800 mg de alquitrán, gran cantidad de metales pesados como el plomo, niquel y arsénico entre otros, además del riesgo de contagio de infecciones y desarrollo de adicción a la nicotina, tal como señala la OMS en su informe 'Waterpipe tobacco smoking: health effects, research needs and recommended actions by regulators' de 2015.

Resultados de un estudio llevado a cabo el Técnico de Promoción de la Salud Juan Manuel Sáenz Lussagnet y el responsable de investigación del Distrito Sanitario Aljarafe Sevilla Norte Luis Luque Romero, en distintos Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) muestran que un 56 por ciento de los escolares estudiados de entre 12 y 18 años de edad han probado en alguna ocasión las cachimbas, un 28 por ciento el cigarrillo tradicional y un 24 por ciento el cigarrillo electrónico.

Los alumnos de 18 años de edad pertenecientes a 2º Curso de Bachiller han consolidado el consumo de cigarrillos tradicionales en el 13,4 por ciento de los casos, frente al 28,6 por ciento que ha consolidado el consumo de pipas de agua. Los datos muestran que la probabilidad de consolidar el consumo de cigarrillos en aquellos alumnos que fuman pipas de agua aumenta 3,4 veces.

Los datos también reflejan el importante papel que representan los modelos familiares, tanto en la experimentación, como en la consolidación de consumo de tabaco y alcohol, incrementando este riesgo cuando existe al menos un fumador o si se consume alcohol de forma habitual en el contexto familiar. "Por ello es importante no sólo intervenir con el adolescente, sino aprovechar el espacio sanitario para intervenir con los progenitores", ha agregado la dirección del Hospital.