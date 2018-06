Tribunales.-Mantienen petición de prisión permanente para un hombre por matar a otro por un conflicto de bandas

14/06/2018 - 15:00

La Fiscalía de Málaga ha mantenido la petición de que se condene a prisión permanente revisable al acusado de supuestamente acabar con la vida de un hombre a tiros en Mijas (Málaga) en 2015 por encargo y, presuntamente, dentro de un contexto de enfrentamiento entre clanes criminales que operan a nivel internacional. El procesado ha vuelto a negar los hechos.

MÁLAGA, 14 (EUROPA PRESS)

Los hechos sucedieron en septiembre. Según el fiscal, el acusado recibió el encargo a cambio de dinero de matar a la víctima, irlandés igual que él, para lo que fue a la vivienda junto a al menos otra persona, que lo esperó en un coche robado; aguardó a que el hombre llegara al aparcamiento, donde, supuestamente, lo abordó "de forma sorpresiva y comenzó a disparar", huyendo después.

El juicio con jurado comenzó el lunes. Este jueves las partes han expuesto sus conclusiones finales y el acusado ha dicho en el trámite de la última palabra que no tiene "nada que ver" con el asesinato y "nunca" estuvo en el coche. Tras esto, los miembros del Tribunal popular tendrán que deliberar sobre las preguntas incluidas en el objeto del veredicto para determinar si el acusado es o no culpable.

El ministerio fiscal ha asegurado en su informe final que a lo largo del juicio ha quedado acreditado que el acusado "es el que efectúa los disparos", al menos 16, dos de ellos a corta distancia, que acabaron con la vida del hombre en el recinto de la vivienda de éste en Mijas. Así, ha incidido en que fue un crimen "perfectamente planificado".

Para la acusación pública una de las pruebas principales es el ADN del acusado en una gorra intervenida en el coche, que llevaría la persona que cometió el crimen, según sostiene, apoyándose en un fotograma, y que no fue totalmente destruida por el incendio en el vehículo. También ha aludido a los restos biológicos en una de las pistolas intervenidas en una vivienda, misma marca de la utilizada.

Además, ha añadido que el procesado no ha sabido explicar esos restos en la prenda, ni tampoco su alto nivel de vida "a pesar de no tener medios conocidos" y ha señalado que sorprende que, según dijo el acusado en su declaración en la vista oral, "se acuerda tres años después de que ese día concreto estaba en la cama resacoso y con una prostituta".

El fiscal también ha incidido en que el acusado "actuó para una organización criminal", apuntando que hay informes de la Policía irlandesa "en los que se habla del procesado como un posible sicario". En este sentido, ha aludido a otros diez asesinatos ocurridos supuestamente a raíz de este crimen, tanto en España como en Irlanda.

ALTERNATIVA

Por todo esto, le acusa como autor material de un delito de asesinato, pero, aunque ha insistido en que no tiene "ninguna duda" de ello, el fiscal ha incluido alternativamente la opción de que el acusado fuera cooperador necesario, de forma que fue el que se quedó en el coche aguardando, mientras que otra persona entró, esperó a la víctima y le disparó.

En este caso, sigue solicitando la misma pena de prisión permanente revisable para el acusado y entiende que es cooperador necesario porque presta una "ayuda fundamental" en la realización de los hechos, en cuanto a vigilancia del exterior y para la huida posterior.

Por su parte, la defensa ha señalado que el propio fiscal "duda" sobre el acusado y la gorra al incluir una acusación alternativa en la que no aparece referencia a dicha prenda y ha cuestionado las pruebas y la cadena de custodia.

Así, ha indicado que "no se puede dar validez" a un fotograma que no tiene la fecha y ha apuntado que los informes de inteligencia policial "hablan todo en condicional", añadiendo que en cualquier caso el pertenecer a un clan "no es una prueba y no significa que cometiera el crimen".

El letrado ha pedido a los jurados que se centren en analizar los datos reales que existan en la causa y les ha instado que se desprendan del "clima" creado en el juicio por las fuertes medidas de seguridad. Así, les ha preguntado si "con las pruebas que hay se puede condenar a una persona a una condena perpetua".