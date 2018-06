La plataforma 'Defender Podemos Andalucía' apoya la confluencia pero reclama consultar a los inscritos

14/06/2018 - 15:22

La plataforma 'Defender Podemos Andalucía' en Córdoba ha afirmado este jueves que, al contrario de lo dicho por el coordinador del grupo parlamentario Podemos Andalucía, el cordobés David Moscoso, sus integrantes no son críticos respecto a la confluencia con IU y otras fuerzas en Andalucía, al contrario, la apoyan con "ilusión", pero también reclaman que el proceso se haga como debe, consultando a los inscritos.

CÓRDOBA, 14 (EUROPA PRESS)

En un comunicado remitido a Europa Press, desde esta plataforma se ha reaccionado así después de que Moscoso preguntase este miércoles a aquellos miembros de la formación morada que son "críticos" con el proceso de confluencia que se está formando en Andalucía con IU que expliquen "dónde estaban" cuando el secretario general del Podemos, Pablo Iglesias, "nombró a dedo" al secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Iñigo Errejón, para futuro candidato en la Comunidad de Madrid.

Ante ello, desde esta plataforma de militantes de Podemos se ha señalado que su "compañero y magnífico diputado por Córdoba, David Moscoso", con sus declaraciones, "al parecer cuestiona la iniciativa de una parte de la militancia de Podemos Andalucía ante unas decisiones que no han sido adoptadas por los órganos regulares de Podemos Andalucía, entre ellos la Asamblea Ciudadana de todas las inscritas e inscritos, y donde se cuestionan los documentos aprobados en Andalucía y también lo decidido por la Asamblea Ciudadana Estatal".

Para empezar, desde la plataforma se ha subrayado que, "de ningún modo" son críticos "de esos acuerdos", en los que se dan "reglas de convivencia" y regulan sus "derechos como partícipes de un proyecto para transformar Andalucía y España" y, de hecho, están "profundamente ilusionados con la respuesta que Unidas Podemos, en el Estado, y Podemos e IU, junto a otras fuerzas, como Equo y amplios sectores y personas", tienen que "dar a las políticas agotadas del susanismo", mediante "una respuesta andaluza que vamos a construir, desde y por Andalucía".

Por eso les "sorprende" que Moscoso les pregunte "sobre dónde" estaban "en un asunto sobre la elección en primarias del compañero Íñigo en Madrid", cuando resulta que ellos son "de esta tierra (Andalucía)", y son "los mismos" que apoyaron a Teresa Rodríguez y a "su equipo para construir un proyecto andaluz en Podemos" y "tampoco está en cuestión, por nadie, que Andalucía debe ser protagonista, como la que más, en un nuevo proyecto de la España cuidadora de todas las personas y los territorios".

"RESPETAR LA SINGULARIDAD"

Pero esa "ilusión", que comparten "con mucha gente, con Antonio Maíllo y con Teresa Rodríguez, debe respetar la singularidad de cada parte, y la nuestra, la de Podemos es que las cosas importantes no pueden hacerse sin consultar a las inscritas, ni sin respetar los acuerdos previos", pues, "sin transparencia ni democracia seríamos cualquier cosa, pero no Podemos".

Esta es la razón por la que tuvieron que "reaccionar cuando en el documento que se aprueba en el Consejo Ciudadano Andaluz (CCA) no se prevé una consulta que lo ratifique, ni se recoge más que unas primarias conjuntas", a lo que se suma que "no se da cabida a la marca Podemos y se habla de crear otro sujeto político".

Después, además, "se lanza la iniciativa conjunta con IU llamada 'Adelante Andalucía', sin pasar ni siquiera por la ejecutiva, y se recogen adhesiones, firmas y datos, de lo que pudiera ser un censo distinto y paralelo".

Junto a ello, según se indicado desde la plataforma 'Defender Podemos Andalucía' en Córdoba, "se lanza una campaña que es de Teresa Rodríguez, que explicita que, en cuanto al diseño de las alianzas, ha tomado su propio rumbo 'político' en Andalucía, que parece olvidar que pertenece a Podemos y que se debe a lo votado por las bases".

Por ello, el objetivo de los militantes de Podemos que se reunieron "el día 10 en Málaga era hacer llegar" a su secretaria general en Andalucía, Teresa Rodríguez, su "disconformidad con la hoja de ruta que se ha trazado" y su "apoyo al manifiesto 'Defender Podemos Andalucía', que con posterioridad está siendo avalado por una gran parte de la militancia andaluza, en la medida que lo va conociendo".

Entienden en la plataforma que "Teresa ha recapitulado tras él y ahora ya plantea la necesidad de primarias internas, y es muy grato ver que las personas a aportar a las listas serán elegidas en la provincia, entre inscritas en la misma. Ese paso es importante, pero no decisivo si después, en la elección definitiva, desconocemos qué censo, qué reglamento de primarias se acuerda y cómo se distribuye la representación de cada fuerza".

También hay acuerdos que cumplir, han señalado, "sobre el nombre de la alianza", que se ha "decidido en consulta estatal", dándose la circunstancia de que, "de los resultados en Andalucía, hay un 92 por ciento de apoyos a que Podemos aparezca en la marca y en la papeleta".

Por último, desde la plataforma se ha resaltado que en Podemos debaten "con normalidad" y deciden "públicamente", lo cual "es así por principios, no olvidemos que venimos del 15M", y "uno de los principios más importantes, como no puede ser de otra manera, es que los documentos que aprueban las bases deben ser mandato obligatorio para nuestros representantes elegidos, y no al contrario".

Esa es, según concluye el comunicado, "una de las grandes diferencias con la vieja política que ofrecemos a la ciudadanía", añadiendo que "mañana hay una reunión que estamos seguros ayudará a que todos nos encontremos en la unidad de esos principios esenciales de la fuerza del 'sí se puede'".