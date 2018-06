"Asturias se reforzará con 67 policías en verano" afirma el Jefe Superior de Policía, Juan Jesús Hernández

14/06/2018 - 16:21

El nuevo Jefe Superior de Policía de Asturias, Juan Jesús Hernández, ha afirmado este jueves que "la región contará con 67 policías nuevos para la operación de seguridad de verano".

AVILÉS, 14 (EUROPA PRESS)

Juan Jesús Hernández ha realizado estas declaraciones en Avilés tras mantener un encuentro de presentación con la alcaldesa de la ciudad, Mariví Monteserín, en el consistorio avilesino.

El nuevo jefe policial regional ha resaltado la alta seguridad que tiene la región. "España es uno de los valores que tiene es la seguridad, somos un país seguro, y por eso nos visitan millones de turistas cada año, y en Asturias la línea es la misma. La llegada de estos nuevos policías es un refuerzo importante, porque estarán un año aquí haciendo sus prácticas y tienen más interés que los policías más veteranos".

Por último, Juan Jesús Hernández, ha desmentido el déficit de plazas de policías en la región. "Los catálogos están sobre dimensionados, y si no existieran no habría vacantes. Aquí estamos mejor que en otros sitios de España y un catálogo de plazas nunca vaya a estar al cien por cien, y yo diría que cuando hay un incremento de plazas, parece al día siguiente que hay déficit, y no es real, simplemente estás contemplando más efectivos".