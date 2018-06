Podemos e IU saludan la unanimidad para pedir que SAS no tarde más de un año en mastectomías y dos en cirugías genitales

14/06/2018 - 17:01

Podemos Andalucía e IULV-CA han celebrado que la comisión parlamentaria de Salud haya aprobado por unanimidad una proposición no de ley (PNL) que habían impulsado de manera conjunta, de la mano de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), para instar al Gobierno andaluz a que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) establezca un tiempo de espera máximo de un año en mastectomías y dos para cirugías genitales a transexuales.

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

Según han informado en un comunicado, la iniciativa aprobada este jueves incluye la reclamación de que se realice cualquier otra modificación normativa que sea necesaria "para hacer efectivo lo dispuesto en la iniciativa aprobada".

El portavoz de Salud de Podemos Andalucía, Juan Antonio Gil, ha reconocido el intenso trabajo llevado a cabo por la Asociación de Transexuales de Andalucía para la inclusión de la mastectomía y la cirugía genital en el catálogo general de prestaciones del SAS, y ha advertido de que, una vez asumido el compromiso por el Parlamento, "exigiremos a la Consejería de Salud el cumplimiento los acuerdos en el menor tiempo posible".

De su lado, la parlamentaria de IU Inmaculada Nieto ha confiado en que la unanimidad que ha recabado esta iniciativa "sea entendida por le Gobierno andaluz como un mandato" para que así no haya personas trans "padeciendo problemas evitables y puedan ejercer de forma efectiva los derechos que recoge nuestra legislación". Además, ha defendido que se trata de una reclamación "más que razonable y que está más que justificada".

Y es que, como ha señalado, para que la Ley Integral de Transexualidad sea efectiva "la Administración tiene que cumplir con sus cometidos", de modo que todo el proceso que inician las personas trans tengan la cobertura pública que recoge la norma. Lo contrario, ha agregado, "supone una frustración".

En la actualidad, los tiempos para estas intervenciones no están delimitados, "prolongándose las listas de espera durante periodos demasiado largos, con un gran impacto en la salud de las personas perjudicadas, limitando su calidad de vida y golpeando la precariedad económica de muchas familias que no tienen recursos para paliar el sufrimiento de sus hijos". "Porque no es una cuestión estética, sino que afecta principalmente a su salud, armonización y adecuación de la identidad de género sentida", agrega.

La iniciativa aprobada recoge que la Constitución española establece que "la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad, son fundamento del orden político y de la paz social".

Y también se hace eco de la Declaración Universal de Derechos Humanos en tanto que proclama el derecho a la vida privada, en la que nadie debe ser objeto de injerencias arbitrarias. La jurisprudencia española y de otros países, así como el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han venido reconociendo estos derechos y valores a las personas cuya identidad sexual no coincide con la que se les asignó erróneamente al nacer.

La proposición de ley aprobada reiteran que la CE se ocupa del derecho a la protección a la salud "de un modo directo y concreto", donde tiene un lugar preeminente, al reconocerse "el derecho a la protección de la salud". En el apartado dos de este mismo artículo se expresa que "compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios".

Por otro lado, añade que el Estatuto de Autonomía de Andalucía garantiza "el derecho constitucional previsto en el artículo 43 de la Constitución a la protección de la salud mediante un sistema sanitario público de carácter universal".