Economía.- La Junta agradece a la empresa Lesielle que sitúe a la provincia como referente en cosmética

14/06/2018 - 17:09

La delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Cádiz, Gema Pérez, ha visitado este jueves a la empresa de cosmética Lesielle en las instalaciones que tiene actualmente en el Centro de empresas CEEI de Jerez de la Frontera para agradecerle que sitúe a la provincia gaditana como referente en cosmética.

CÁDIZ, 14 (EUROPA PRESS)

Según informa la Junta en una nota, esta 'start-up' jerezana ha creado una cosmética adaptativa, es decir, cremas que el propio consumidor puede cambiar en cualquier momento en función de sus necesidades, con sólo pulsar un botón.

Estas propiedades pueden transformarse, por ejemplo, añadiendo protección solar cuando haya alta radiación ultravioleta, o añadiendo un activo anti-polución los días con más contaminación. El lunes de esta semana, Lesielle obtenía el V Premio Provincial de Andalucía Emprende en Cádiz dentro de la categoría de Creación, para empresas con menos de tres años de vida.

Al respecto, Pérez ha calificado a Lesielle como "ejemplo del tipo de empresa por la que la Junta de Andalucía está apostando". La delegada ha explicado como las cuatro prioridades que marca la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) de Cádiz son emprendimiento, internacionalización, conocimiento-innovación y formación.

"Me siento tremendamente orgullosa cuando vemos realidades como las de hoy, gracias a personas que constituyen empresas como Lesielle, porque visibilizan el talento que hay en esta provincia", ha subrayado, en referencia al director ejecutivo de la empresa, Rubén Rubiales, así como al resto de promotores y equipo de Lesielle. "Nos sitúa como referentes en un sector tan complicado como el de la cosmética", ha incidido Pérez.

La delegada territorial ha explicado como el Gobierno andaluz ha apoyado a Lesielle desde iniciativas como el programa Minerva ..conjunto entre Vodafone y la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta-- y desde la red de Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE) de Andalucía Emprende. Los proyectos emprendedores que se forman con Minerva tardan en llegar al mercado aproximadamente un año. Sin esta aceleración, de media, se calcula que se tarda entre dos y tres veces más en conseguirse el mismo objetivo.

Lesielle fue uno de los 20 proyectos seleccionados, a nivel andaluz, para participar en esta aceleradora empresarial en la edición que comenzaba en el año 2017. Además, esta empresa ha recibido asesoramiento por parte del CADE de Jerez desde sus orígenes. Pérez ha detallado de que este CADE durante el año 2017 ayudó al nacimiento de 153 nuevas empresas que, a su vez, generaron 181 empleos y una inversión en el territorio de 1,6 millones de euros.

HITOS DE LESIELLE

Entre otros galardones, Lesielle ha sido ganador de los Premios Andaluces de Emprendimiento para la Innovación; y ganadores del 'Best of the best' de los Cosmoprof Awards 2018. Sobre este último galardón, fue única empresa andaluza finalista entre 582 candidatos de todo el mundo.

Los Cosmoprof Awards, de gran prestigio en el sector de la industria de la belleza, se entregaron en Bolonia (Italia) en marzo y se trata de un evento referente en el sector de la belleza que reúne a empresas y productos más innovadores del mercado.

El reconocimiento obtenido en Cosmoprof Worldwide Bolonia 2018 se suma al éxito de financiación de la campaña internacional de microfinanciación colectiva en la plataforma Kickstarter, finalizada el 18 de marzo con más de 170 patrocinadores de todo el mundo. Tras recaudar más de 20.000 euros para la producción en masa del dispositivo, el sistema Lesielle estará disponible en el mercado en otoño de este 2018.