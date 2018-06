PP de Torremolinos presenta una moción para evitar que la Junta abandone el proyecto del CARE para el municipio

14/06/2018 - 17:31

La viceportavoz del Partido Popular de Torremolinos (Málaga), María José Jiménez Velasco, ha presentado este jueves una moción para el pleno municipal del mes de junio con la que los 'populares' intentarán evitar que la Junta de Andalucía abandone el proyecto del Centro de Alta Resolución de Especialidades (CARE) para el municipio.

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

Así, Jiménez Velasco ha asegurado que lucharán por "unas instalaciones sanitarias dignas" para Torremolinos, poniendo de manifiesto su "malestar" por las declaraciones de la consejera de Salud, Marina Álvarez, en las que "ha afirmado que la administración autonómica abandona el proyecto de un CARE para el municipio".

"Es una falta de respeto para Torremolinos y para nuestros vecinos que la Consejera de Salud decida abandonar las necesidades en materia sanitaria en Torremolinos", ha considerado la viceportavoz 'popular'.

En la misma línea, ha detallado que "tenemos unas instalaciones sanitarias que se encuentran ancladas en la década de los 80, un Hospital Marítimo que, pese a quien le pese, se deteriora de una forma acelerada y que no dejan de parchear, que unido a los dos ambulatorios de la localidad que son incapaces de ofrecer un servicio de calidad a los vecinos y visitantes por la falta de recursos, hacen que no haya nada más prioritario en estos momentos en la provincia de Málaga, que nuestra sanidad".

Además, ha entendido que es "indigno que unas instalaciones que tenían previsto abrir sus puertas en 2011, y a las que les han estado dando largas desde hace más de ocho años, ahora sean víctima, al igual que todos los torremolinenses, del engaño y de la poca responsabilidad de la Consejería de Salud andaluza".

Ha asegurado que la construcción de estas instalaciones "podría beneficiar a más de 120.000 personas, pero parece que la Junta de Andalucía no considera prioritario este beneficio sobre el ciudadano, y da una vuelta de tuerca en su táctica política para dejar evidencia de sus intereses partidistas".

Asimismo, ha dicho que "no hay que olvidar que nuestro municipio siempre ha sido el gran olvidado de la Junta, y gobierne quien gobierne nuestro pueblo, las cosas no cambiarán. La consejera de Salud debería encarar la sanidad andaluza desde otra perspectiva, y no permitir que un proyecto que tuvo sus inicios en el año 2007, permanezca paralizado más de diez años sin vistas a ser ejecutado", ha subrayado la edil 'popular'.

En este sentido, ha informado de las necesidades que el municipio tiene en materia sanitaria, asegurando que "Torremolinos dispone actualmente de un Hospital Marítimo que data del siglo pasado, y que pocas reformas de gran envergadura ha tenido desde entonces. Un edificio al que se le han ido restando competencias sanitarias debido a la falta de mantenimiento y que ha sufrido las consecuencias tanto del paso del tiempo, como del parcheado continuo al que ha sido sometido por la Junta de Andalucía".

Del mismo modo, "disponemos de dos ambulatorios; uno de ellos, el más antiguo, con instalaciones dejadas, obsoletas e insuficientes y con falta de personal y cuyas deficiencias se acentúan en las épocas estivales por el incremento de población en el municipio, que llega a triplicarse".

"Otro de ellos y de más reciente creación --ha continuado-- es el centro ambulatorio de La Carihuela, que no podemos olvidar que se encuentra en activo gracias a la inversión de la Diputación de Málaga, pero que debido a la mala gestión de la Junta de Andalucía, no dispone de urgencias las 24 horas del día, lo que hace que nuestra calidad sanitaria vuelva a mermar a pasos agigantados".

Jiménez Velasco ha insistido en que "Torremolinos no puede seguir esperando a que se le encienda la luz a la consejera de Salud. No podemos seguir esperando para un Centro de Altas Resoluciones y Especialidades que tenía que haberse inaugurado hace más de siete años; y no podemos permitir que se siga demorando la reforma integral del Hospital Marítimo.

Asimismo, ha indicado que "no se puede demorar la creación de un tercer ambulatorio en el municipio; ni la posibilidad de tener unos servicios de urgencias durante 24 horas en el centro de salud de La Carihuela; como tampoco se pueden demorar las renovaciones de nuestras instalaciones que bailan obsoletas y abandonadas".

Por ello, la 'popular' ha asegurado que "nuestro partido, una vez más, llevará al pleno municipal una moción para seguir luchando por nuestro sistema sanitario, como llevamos haciendo desde hace tantos años, y que haga recapacitar a la consejera de Salud sobre el estado de nuestra sanidad y sus deficiencias".