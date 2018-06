Nuevo intercambio internacional en el Hospital Macarena con cardiólogos expertos de Florida

14/06/2018 - 17:42

La Unidad de Gestión Clínica de Cardiología del Hospital Universitario Virgen Macarena ha recibido la visita del profesor doctor David Kenigsberg, director médico del Laboratorio de Electrofisiología en el Westside Regional Médical Center en Plantation de Florida y miembro del Florida Chapter of the American College of Cardiology que junto a otros ocho cardiólogos de la citada Clínica, han visitado España dentro de los acuerdos bilaterales establecidos entre la Sociedad Española de Cardiología y el American College of Cardiology.

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

Como parte de este acuerdo, el hospital público sevillano ha sido seleccionado como centro de intercambio anual entre expertos de ambas instituciones junto con los centros hospitalarios de Madrid, Puerta de Hierro, Clínico San Carlos, Ramón y Cajal y Hospital La Princesa. El programa tiene como objetivo impulsar las actividades científicas, docentes, de divulgación y educación para la salud, según señala la Junta de Andalucía en un comunicado.

Durante su estancia en el Hospital Universitario Virgen Macarena, Kenigsberg que estuvo acompañado del jefe del Servicio de Cardiología, Rafael Hidalgo, ha conocido al equipo de cardiólogos, cirujanos y enfermeras de la Unidad Médico Quirúrgica del centro.

Kenigsberg, miembro fundador del 'Florida Heart Rhythm Specialist', es electrofisiólogo (arrítmólogo) y dentro de sus áreas de interés está la ablación de fibrilación auricular y en concreto con la técnica de crioblación, sobre la cual tiene importantes publicaciones científicas.

El especialista ha tenido la oportunidad de conocer y trabajar en varias áreas de la UGC de Cardiología con especial interés en la Unidad de Arritmias con el doctor Ernesto Díaz-Infante su responsable, ya que el Hospital Macarena tiene una amplia y reconocida experiencia en este campo a nivel nacional. Fruto de este encuentro internacional han surgido oportunidades, acuerdos y proyectos de desarrollo conjunto en el futuro entre las dos instituciones.

Para el jefe de la UGC de Cardiología, Rafael Hidalgo, "esta visita no es un programa de formación sino que tiene el objetivo de aportar nuevos conocimientos, profundizar las relaciones, e intercambiar opiniones, compartiendo experiencias sobre las últimas tecnologías y terapias. Se trata de una oportunidad para que nuestros especialistas además accedan por este intercambio, al conocimiento sobre procedimientos cardiológicos desarrollados en EEUU".