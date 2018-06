Carmena rechaza que Madrid tuviera "un regalo de Montoro" y lamenta decisión sobre gasto que le hubiera gustado no tomar

14/06/2018 - 17:56

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha matizado a la concejala del PP de Cultura, Isabel Rosell, que el Ayuntamiento "no tuvo un regalo del (exministro de Hacienda Cristóbal) Montoro" sino que todo ha sido fruto de la negociación tras interpretaciones distintas de la regla de gasto, a lo que ha unido que lamenta la decisión política sobre ingresos y gastos que le hubiera gustado no tomar.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Ya me gustaría no tener que haber tomado las decisiones políticas del gasto y de los ingresos del Ayuntamiento de la manera en la que lo hemos hecho", ha lanzado la alcaldesa en la comisión de presupuestos del área de Cultura y Deportes, de la que es titular.

La regidora espera que el nuevo Gobierno de la Nación anule la anterior interpretación de la regla de gasto, una posición compartida tanto por Ahora Madrid como por el Grupo Municipal Socialista mientras que PP y Cs les acusaban de "no cumplir con la interpretación del Ministerio de Hacienda". "Seguimos doliéndonos por que no se tomara en cuenta la interpretación de la regla de gasto pero la aceptamos aunque no nos quedamos mano sobre mano", ha indicado Carmena.

"No tuvimos un regalo de Montoro sino la consecuencia de la negociación porque en política, cuando hay posiciones divergentes, hay que negociar por el bien de la sociedad, nos reunimos y buscamos soluciones", ha defendido la regidora, que ha lamentado que el ministro pusiera al Ayuntamiento "carpetas". "Ahora habrá nuevas carpetas y una nueva forma de hacer el presupuesto", ha contestado.