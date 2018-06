Planas: Ni era competente ni tenía conocimiento sobre robo de agua en Doñana

Madrid, 14 jun (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado hoy que ni "era competente, ni tenía conocimiento" del robo de agua en Doñana a través de pozos ilegales cuando fue consejero de Agricultura en Andalucía, entre 2012 y 2013.

Así ha respondido Planas a preguntas sobre este caso, por el cual, el Juzgado de Instrucción 2 de La Palma del Condado (Huelva) ordenó en julio de 2017 el procesamiento de los exalcaldes de Almonte Francisco Bella (PSOE) y José Antonio Domínguez (PP) y de 12 empresarios, administradores de seis empresas agrícolas, por un delito de los recursos naturales y el medio ambiente en Doñana.

El portavoz adjunto del PP en el Congreso Teodoro García Egea ha pedido la dimisión del ministro por este caso, y ha añadido que, si no lo hace, "tendrá que hacerlo Pedro Sánchez".

Hoy, el diario El País ha publicado que la Fiscalía no ve delito en la actuación de Planas y en los próximos días presentará un escrito en el que no incluye acusación contra él, de forma que dejará de estar investigado en dicha causa.

En declaraciones a los periodistas hoy en Madrid, tras presidir el Consejo Consultivo de Agricultura con las comunidades autónomas, el ministro ha añadido que, "según el conocimiento que ha tenido posteriormente", estos hechos que se investigan sucedieron a finales de los años 90, "cuando no estaba en la Consejería".

En ese momento, ha explicado, la Junta transfirió una finca al Ayuntamiento de Almonte que, a su vez, la traspasó a unos agricultores y, posteriormente, se abrió un expediente en relación con riegos efectuados sin la autorización correspondiente.

Planas ha reiterado que "dio su versión de los hechos" y ha insistido en que "no era competente, ni tenía conocimiento".

Además de la petición de dimisión del PP, Ciudadanos ha exigido explicaciones a Planas por su situación judicial, sobre la que el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, ha dicho: "no hay caso, no hay noticia, no hay indicio de delito".

Planas -que ha eludido pronunciarse directamente sobre el cambio al frente de la cartera de Cultura, tras la dimisión ayer de Màxim Huerta- ve un ánimo "muy positivo" en los ministros del nuevo Gobierno y la intención de desarrollar un buen trabajo, porque "los políticos no estamos para crear problemas, sino para resolverlos".

Ha apuntado que el Gobierno ha generado una "gran expectación en la sociedad española", que está pidiendo "hacer bien" el trabajo.