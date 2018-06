Beltrán Pérez defiende que el PP ya actúa como "gobierno alternativo" y ofrecerá "compromisos reales"

14/06/2018 - 18:12

El portavoz del Grupo Popular y candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, Beltrán Pérez, ha defendido este jueves que su grupo municipal ya funciona como "gobierno alternativo y gobierno en la sombra que detecta problemas y ofrece soluciones", asegurando que de cara a las elecciones va a "ofrecer compromisos reales" y no caerá en "prometer lo que no se puede cumplir".

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

Beltrán Pérez ha celebrado este jueves un acto con representantes de unas 120 de asociaciones vecinales, colectivos sociales, clubes deportivos o asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA), a cuenta del tercer aniversario del actual mandato municipal, en el que el socialista Juan Espadas gobierna la ciudad gracias al apoyo de Participa e IU en la sesión de investidura.

En ese sentido, Beltrán Pérez ha defendido que desde la oposición, el PP está absolutamente involucrado en "hacer buena política" y ofrecer una labor "útil" a la ciudadanía de Sevilla. Y es que según insiste Beltrán Pérez, pues así reza en su lema de campaña, "Sevilla está por encima de todo".

Al respecto, ha defendido que el PP ha seguido esa máxima, por ejemplo al permitir con su abstención la aprobación de los presupuestos municipales de 2018, pactados entre el Gobierno local socialista y Ciudadanos, a cambio de cuatro aspectos entre los que figuran la adhesión del Consistorio al pacto por la red completa de metro que promueve el PP y la operación prevista para recalificar de nuevo la antigua comisaría de la Gavidia para volver a ofertar el edificio a un inversor que costee la rehabilitación del antiguo convento de San Hermenegildo.

Y es que según Beltrán Pérez, era necesario contar con un nuevo presupuesto municipal, porque "Sevilla no podía estar más estancada de lo que ya está".

"PALANCA" DE SOLUCIONES

Así, ha presentado a su partido como una fuerza "aceleradora, posibilitadora y facilitadores, una palanca para la solución de los problemas". "Todos los días estamos trabajando para ser una oposición útil. No queremos ser una oposición destructiva. No queremos la confrontación por la confrontación. Queremos ser una oposición útil porque no queremos cimentar nuestra llegada a la Alcaldía sobre vuestro enfado. No creemos en el 'cuanto peor para el gobierno mejor para la oposición'", ha resumido.

A colación, ha manifestado que el PP está "intentando actuar ya como gobierno alternativo, como gobierno en la sombra que detecta problemas, que ofrece soluciones y que aplicas esas soluciones; arrimando el hombro" al Gobierno local del PSOE para la búsqueda de soluciones. "No queremos cimentar la alternancia política en el enfado, sino en la ilusión", ha enfatizado Beltrán Pérez.

Porque como bien ha razonado el candidato del PP, "cuando se quiere lo malo para un gobierno, se quiere lo malo para unos vecinos". "Nosotros no estamos en esa senda y lo que queremos es que las cosas salgan lo mejor posible", ha asegurado el dirigente popular.

Así, ha defendido que desde la oposición, el PP ya trabaja por "los intereses" de los vecinos y está logrando soluciones, a fuerza de hacer reaccionar al Gobierno local, si bien aún no cuenta "con las herramientas para rematar la faena". En cualquier caso, ha pedido a los representantes de las entidades sociales congregadas en este acto, que trasladen las "necesidades y soluciones" que los ciudadanos tienen entre manos respecto al devenir de Sevilla.

Finalmente, Beltrán Pérez ha indicado que va a "ofrecer compromisos reales". "No vamos a prometer lo que no se puede cumplir. Hemos estado en el gobierno y estamos en la oposición y sabemos qué se puede prometer y qué no se puede prometer".