Carmena destaca el crecimiento del 4,1% en el presupuesto de Cultura y pide disculpas por no comparecer ayer en comisión

14/06/2018 - 18:21

"El presupuesto probablemente será modificado a lo largo del año", avanza la alcaldesa según le traslada el presidente de la FEMP, que hoy se reunía con Pedro Sánchez

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha dado explicaciones del presupuesto del área de Cultura y Deportes, de la que es titular, destacando que en 2018 aumentará un 4,1 por ciento sobre el presupuesto prorrogado de 2017. Los primeros minutos de su intervención los ha dedicado a "pedir disculpas" por su no comparecencia ayer en la comisión.

Carmena ha indicado que el área de Cultura y Deportes presenta un presupuesto de 141 millones de euros, un 4,1 por ciento más sobre el presupuesto prorrogado de 2017 y un 37 por ciento más respecto al presupuesto actual.

La Secretaria General Técnica ha defendido que sólo es posible entender el presupuesto de este año con las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), que completa el presupuesto, esto es, que no son una "trampa", como han criticado desde la oposición.

El presupuesto que hoy se presenta crece respecto a 2017: en total el presupuesto del área de Cultura y Deportes para 2018 es de 141,4 millones de euros en total, un 4,1 por ciento más con respecto al presupuesto inicial prorrogado este año pues se pasa de un presupuesto de 137,5 a 141,4 millones de euros, un 37 por ciento más con respecto al presupuesto con el que actualmente cuenta el área, al saltar de los 103 millones a los 141,4 millones.

A este equilibrio se llega con una minoración de la aportación a la empresa pública Madrid Destino que pasa de 59,5 millones a 50,5. Sin embargo esta reducción la compensa con la mejora en su política de ingresos, la reducción de gastos de funcionamiento y la financiación de parte de su actividad turística a través de IFS. Con ellas Madrid Destino queda con 68,9 millones, IFS incluidas.

Manuela Carmena ha remarcado en su comparecencia las "incidencias" vividas en el presupuesto de 2017, con una "reducción sensible en Cultura", cifrada en 35 millones de euros resultantes de las retenciones de crédito para cumplir con las exigencias de la regla de gasto.

Sí ha subrayado que, con el nuevo Gobierno de la Nación, el Ayuntamiento podría beneficiarse de una flexibilización presupuestaria, tal y como ayer le transmitió el presidente de la FEMP, Abel Caballero, que este jueves se reunía con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dibujar un cronograma de medidas destinadas a que las corporaciones locales acaben acogiéndose a una mayor flexibilidad si cumplen con la regla de gasto. "El presupuesto probablemente será modificado a lo largo del año", ha avanzado la alcaldesa.

LA AUSENCIA DE CARMENA DE LA COMISIÓN

Ayer la regidora se ausentó de la comisión porque "no era consciente" de que tuviera que acudir a la comisión de presupuestos del área aunque ha reconocido que su deber es conocer el reglamento del Pleno aunque también ha recordado que en la anterior comisión de estas características no asistió y no se produjo problema alguno.

La alcaldesa se encontraba ayer a la misma hora de inicio de la comisión especial de presupuestos del área de Cultura en Pamplona, donde participó en el V Congreso internacional Arquitectura y Sociedad junto con el exalcalde de Barcelona Joan Clos.

"Ustedes no han tenido en cuenta mis disculpas cuando han intervenido pero no me importa nada, las vuelto a repetir", ha lanzado la alcaldesa a la oposición, que ha rechazado las acusaciones de que ayer no estuvo presente "para no dar la cara" cuando en la anterior ocasión tampoco estuvo y no ha faltado "a ninguna comisión ordinaria" de Cultura.