CyL ofrece 60 plazas, diez para menores no acompañados, para acoger a migrantes del Aquarius

14/06/2018 - 19:42

La Junta de Castilla y León y las entidades ACCEM y Cruz Roja han ofrecido un total de 60 plazas para acoger a los migrantes que lleguen a España en el buque de rescate Aquarius y las dos embarcaciones que lo acompañan, aunque esta cifra podría ampliarse si fuera necesario.

VALLADOLID, 14 (EUROPA PRESS)

Así se ha puesto de manifiesto tras la reunión de la Mesa de Seguimiento Permanente de Acogida al Refugiado, que se ha reunido de urgencia con motivo de la llegada del buque de rescate Aquarius y otras dos embarcaciones con 630 personas abordo y que ha analizado cuántas plazas pueden ofrecerse para estos migrantes.

En concreto, la Junta de Castilla y León ofrecerá diez plazas para menores no acompañados y las entidades ACCEM y Cruz Roja --en el marco del acuerdo de colaboración que mantienen con el Gobierno central-- otras 50 para otras personas que puedan llegar, algo que ya se ha trasladado al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que será el que decida el destino de acogida de estas personas en función de sus necesidades y situación.

La Mesa está formada por la Junta --con representantes de seis consejerías--, Cruz Roja, ACCEM, Cáritas y la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP).

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Alicia García, ha explicado que el Ministerio ha informado de que en estos barcos llegarán a Valencia la noche del sábado al domingo 630 personas de 26 nacionalidades, más del 80 por ciento hombres adultos procedentes en su mayoría de Sudán, Eritrea, Nigueria y Sudán del Sur.

Alicia García ha destacado la "experiencia de éxito" que supone la atención a estas personas mediante un modelo de cooperación entre la Administración y las entidades del Tercer Sector.

En este marco, ha señalado que aunque ha habido particulares que se han ofrecido estos días para ayudar en la atención a estas personas, por el momento no es preciso hacer un llamamiento a la población porque se cuenta con recursos suficientes, sin perjuicio de que la ciudadanía pueda ofrecerse a las entidades que trabajan con estas personas directamente.

Sin embargo, sí ha hecho un llamamiento a la sociedad para que se siga mostrando igual de solidaria, algo que está convencida que se demostrará "una vez más", ya que Castilla y León cuenta en este momento con más de 1.400 refugiados acogidos y nunca ha habido problemas.

Precisamente el presidente de la FRMP, Alfonso Polanco, ha destacado la absoluta normalidad que hay actualmente con los refugiados y ha incidido en el "reto" que supone afrontar este fenómeno de las migraciones en este siglo y el siguiente y ha asegurado que la Comunidad está "bien" organizada y coordinada y los vecinos de Castilla y León son "absolutamente solidarios", algo que se ha demostrado con la respuesta cada vez que hay una noticia de este tipo.

Además, Polanco ha incidido en que la palabra que más ha escuchado en torno a esta situación es "pedagogía" y considera que precisamente esto es lo que hay que hacer para que la ciudadanía entienda que esta cuestión es responsabilidad europea, al margen de que los españoles estén dispuestos a asumir responsabilidades, incluso más allá de su propio compromiso.

"Castilla y León ha vuelto a demostrar y manifestar su espíritu solidario", ha añadido Polanco, quien ha insistido en que la obligación es exigir a la política europea que aborde esta situación.

También comparte esta idea el presidente de ACCEM en Castilla y León, Daniel Duque, quien cree que es necesario "elevar" esta cuestión a Europa par que regule esta situación porque cada vez los fenómenos migratorios con más complicados y no se puede "parchear" sino estar preparados ante lo que ocurra.

Aún así, Duque ha enviado un mensaje de tranquilidad porque hay recursos en la Comunidad y en cualquier otro sitios del Estado para poder atender a estas personas y, de hecho, ha recordado que cuando se produjo la crisis de los cayucos en 2006 por alguna capital de Castilla y León pasaron 800 personas en unos meses "y no pasó nada".

En cuanto a la atención a las personas que lleguen, Duque ha aclarado que es el Estado el que tiene que decidir el tipo de protección que se otorga en función de la situación de cada persona y además es el que decidirá dónde se acoge a estas personas, lo que depende de su situación (número, capacidades, etcétera).

Después, ha aclarado que después cada uno hará su papel y ha incidido en que la realidad de estas personas es muy complicada y por ello requieren un trabajo "muy profesional".

Esta entidad cuenta con importante experiencia en este campo de atención a refugiados y migrantes y ha atendido en los dos últimos años (todo 2017 y en lo que va de 2018) a casi 850 personas.

Precisamente la otra entidad que atiende a estas personas, Cruz Roja, ha atendido en Castilla y León desde 2016 a 887 personas de 47 nacionalidades, según ha puesto de manifiesto el presidente de la entidad en la Comunidad, José Varela, quien ha recordado los 30 años de experiencia en esta materia que tiene la organización.

Varela ha aclarado que no esperan "ningún problema" a la hora de atender a estos migrantes, igual que en todas las provincias no los hay y existen personas refugiadas, por lo que ha abogado por estar "tranquilos y serenos" porque se va a funcionar mediante el actual sistema, que no es nuevo pero que quieren "perfeccionar".

Además, ha aclarado que el número de personas que llegan en estas embarcaciones (630), aunque pueda parecer mucho, se reparte entre 17 comunidades autónomas, y en Cádiz un fin de semana de buen tiempo pueden llegar hasta 900.

Por otro lado, el secretario regional de Cáritas, Guenther Eduardo Boelholff, ha afirmado que la entidad ofrece todos sus recursos y posibilidades para el acompañamiento, protección, promoción e integración de estas personas.

Además, ha señalado que esta "emergencia humanitaria" les interpela para ofrecer a la sociedad un "discurso alternativo al del odio, la amenaza y el miedo" y hablar de oportunidad. "El Mediterráneo no es una amenaza sino una oportunidad", ha insistido.

MÁS DE 1.400 REFUGIADOS Y 525 PLAZAS

En este contexto, Alicia García ha señalado que, desde su puesta en marcha en 2015, se ha mejorado el sistema de atención a los inmigrantes y refugiados que llegan a Castilla y León y se han multiplicado por cuatro las plazas existentes, ya que había 141 plazas para la acogida de refugiados de ACCEM y Cruz Roja --dentro del acuerdo con el Gobierno-- y en la actualidad hay 525 plazas de primera acogida y acogida temporal, 384 más.

Además, ha concretado que hay 1.400 refugiados acogidos en Castilla y León en la actualidad en cualquiera de las fases por las que pasan estas personas (primera acogida, acogida temporal, integración, autonomía y seguimiento).

García se ha expresado así tras recordar que la Mesa se constituyó en 2015 a raíz de la crisis humanitaria derivada de la huida de miles de personas de la guerra de Siria y ha señalado que, como se ha puesto de manifiesto en la reunión, la Comunidad está preparada para acoger a las personas que ahora puedan llegar y cuenta con más recursos que en 2015.

En este sentido, ha explicado que la coordinación entre las administraciones y las entidades especializadas está funcionando correctamente, se da una respuesta satisfactoria y las dificultades que surgen son solventadas de manera ágil.

Además, entre las conclusiones de la reunión ha destacado que la sociedad castellanoleonesa está respondiendo de manera muy favorable a las necesidades de integración de estas personas.