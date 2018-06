Las NNGG del PP-A reclaman a la Junta "explicaciones" por el "grave error" en la prueba de matemáticas de selectividad

14/06/2018 - 20:21

Nuevas Generaciones de Andalucía ha exigido a la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía "explicaciones" sobre la incidencia ocurrida durante el examen de Matemáticas II de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU), avisando de que dicho error pone en riesgo "la igualdad de los alumnos a la hora de enfrentarse a uno de los exámenes".

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

"El grave error en la prueba pone en riesgo el futuro académico de miles de estudiantes andaluces por el fallo de la Junta", ha señalado el presidente de NNGG Andalucía, Kike Rodríguez Flores. Por este motivo, NNGG pide a la Junta de Andalucía y a la Comisión Coordinadora Interuniversitaria "soluciones inmediatas que permitan que los jóvenes afectados no vean perjudicada su nota de Selectividad y que estas soluciones se consensuen con los colectivos estudiantiles para que no cause molestias añadidas".

Y es que según expone NNGG; los alumnos andaluces que realizaron su prueba de Matemáticas II en la opción B se encontraron con un ejercido "mal formulado", de manera que era "imposible su resolución tal y como estaba expuesto en la prueba", toda vez que el error fue descubierto de forma desigual después del inicio de la prueba, cuando algunos estudiantes ya habían incluso abandonado el examen y habían decidido no hacerlo.

"Desde Nuevas Generaciones nos solidarizamos con todos aquellos jóvenes que han visto con frustración que no podían solventar esa pregunta, por lo que han perdido tiempo en tratar de resolverla y en algunos casos dejándola sin resolver, no pudiendo obtener el total de la puntuación del examen. Para miles de estudiantes andaluces, ese error puede suponer no obtener la nota de corte necesaria para realizar la carrera universitaria que desean", ha señalado Rodríguez-Flores.

Numerosos estudiantes examinados, de hecho, protestaron y pidieron que se prolongara la prueba para recuperar el tiempo perdido al intentar realizar un ejercicio imposible de resolver. En algunos centros se le concedió un tiempo extra y en otros no, lo que igualmente "rompe el principio de igualdad". Esta situación ha provocado "descontento y frustración en numerosos alumnos", que incluso describen "ataques de nervios como consecuencia de estos hechos", según NNGG.

"Desde Nuevas Generaciones de Andalucía deseamos suerte a los 42.005 alumnos que en estos días se han enfrentado a la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad y lamentamos que nuevamente se vean perjudicados, quedando de manifiesto que lo único irresoluble no era la pregunta sino la nefasta gestión socialista del sistema educativo andaluz".

El presidente de NNGG ha señalado que "también instamos a la revisión de la Normativa y Organización de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía para la Prueba de Acceso a la Universidad de forma que se establezcan mayores garantías para la elaboración y revisión de los exámenes de forma que estos problemas no surjan en futuras ediciones".