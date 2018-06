El Sónar abre con una pieza "icónica" del minimalismo en L'Auditori

14/06/2018 - 21:29

La OBC dota la pieza 'In C' de Terry Riley de una sinfonía con "matices rítmicos"

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

La pieza "icónica" del minimalismo 'In C', del compositor estadounidense Terry Riley, ha presidido la noche de este jueves la inauguración oficial del Festival Sónar, en un concierto sinfónico y de partitura abierta con la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) en L'Auditori.

La obra generalmente se interpreta con instrumentos de percusión pero como novedad se ha llevado al terreno de la orquesta sinfónica, y es un pieza "icónica y referencial" del movimiento del minimalismo, del que bebe la música electrónica, ha declarado a Europa Press el jefe de programación de L'Auditori, Robert Brufau.

Para celebrar los 25 años del festival, el Sónar y L'Auditori han escogido la obra de culto 'In C' (En Do), que nació como renovación estética contra el academicismo serialista en Estados Unidos en los años 60, y que se caracteriza por contar con una partitura no cerrada, "abierta a la improvisación de los músicos".

Integrada por 53 pequeños fragmentos musicales, tanto la forma como el tiempo de interpretación de la partitura varía en cada concierto en función del ritmo y nivel contemplativo del conjunto musical, y esta vez ha mantenido la atención del público 52 minutos.

Riley, que la próxima semana cumplirá 83 años, no ha conducido el concierto: en su lugar lo ha hecho su amigo, director y percusionista Brad Lubman, que ha dirigido a 41 músicos y delante de una marimba.

MARIMBAS Y GLOCKENSPIEL

Las marimbas y glockenspiel han guiado la rítmica pieza, atravesada por medio centenar de 'loops' y en la que, después de ingentes patrones repetitivos, han destacado las intensas transiciones que daban lugar a nuevos paisajes sonoros.

Los instrumentos de aire anunciaban un épico final minutos antes de culminar la representación: lo han hecho a través de unas notas graves que sobresalían del conjunto para cerrar una hora de aventura interpretativa sin precedentes.

Después del concierto, el director del Palau de la Música Catalana, Joan Oller, se ha mostrado encantado de la interpretación sinfónica de la obra, de la que ha ensalzado "numerosos matices rítmicos".

CICLO 'SAMPLER SÈRIES'

El concierto se enmarca en el ciclo 'Sampler Sèries' de L'Auditori, que apuesta por la nueva creación sonora a través de un recorrido por proyectos que incorporan elementos de I+D en el ámbito de la música.

Cada año trabajan una colaboración con el Festival Sónar, que en anteriores ocasiones se concretó en la interpretación del concierto 'Become Ocean', de John Luther Adams, para abrir el certamen hace dos años, mientras que el año pasado sorprendieron con el estreno de 'Death Speaks' a cargo del director David Lang.